Ваше дерево в опасности: как спасти хурму от гибели

Как защитить хурму от болезней и вредителей: важные советы для садоводов

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хурма, как и другие плодовые деревья, подвержена заболеваниям и атакам вредителей, несмотря на свою высокую устойчивость. Без должного ухода это свойство снижается. Основные болезни хурмы: мучнистая роса, серая гниль, бактериальный рак, чёрная пятнистость, фузариоз и парша.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Мучнистая роса поражает в основном комнатные деревья. Серая гниль затрагивает все части дерева, приводя к массовой гибели завязей и гниению плодов. Бактериальный рак проявляется в виде отсыхающей коры и язв, что может привести к гибели дерева. Чёрная пятнистость вызывает появление багровых пятен с чёрной каймой, деформируя ветви и побеги. Фузариоз поражает молодые деревья, вызывая их усыхание и гибель. Парша приводит к отмиранию поражённых тканей, проявляясь чёрными пятнами на листьях и побегах.

Для лечения этих заболеваний применяются системные фунгициды, инъекции в ствол, опрыскивание бордоской жидкостью и биопрепараты. Для предотвращения заболеваний важно своевременно удалять поражённые части дерева, обрабатывать растение перед цветением и устранять опавшую листву и плоды.

Регулярный уход и профилактические меры помогают защитить хурму от болезней и вредителей, обеспечивая здоровый рост и высокую урожайность дерева.