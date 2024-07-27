Ваше дерево в опасности: как спасти хурму от гибели

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Как защитить хурму от болезней и вредителей: важные советы для садоводов

1:30
Садоводство

Хурма, как и другие плодовые деревья, подвержена заболеваниям и атакам вредителей, несмотря на свою высокую устойчивость. Без должного ухода это свойство снижается. Основные болезни хурмы: мучнистая роса, серая гниль, бактериальный рак, чёрная пятнистость, фузариоз и парша.

Как защитить хурму от болезней и вредителей: важные советы для садоводов
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0
  1. Мучнистая роса поражает в основном комнатные деревья.
  2. Серая гниль затрагивает все части дерева, приводя к массовой гибели завязей и гниению плодов.
  3. Бактериальный рак проявляется в виде отсыхающей коры и язв, что может привести к гибели дерева.
  4. Чёрная пятнистость вызывает появление багровых пятен с чёрной каймой, деформируя ветви и побеги.
  5. Фузариоз поражает молодые деревья, вызывая их усыхание и гибель.
  6. Парша приводит к отмиранию поражённых тканей, проявляясь чёрными пятнами на листьях и побегах.

Для лечения этих заболеваний применяются системные фунгициды, инъекции в ствол, опрыскивание бордоской жидкостью и биопрепараты. Для предотвращения заболеваний важно своевременно удалять поражённые части дерева, обрабатывать растение перед цветением и устранять опавшую листву и плоды.

Регулярный уход и профилактические меры помогают защитить хурму от болезней и вредителей, обеспечивая здоровый рост и высокую урожайность дерева.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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