Сёрфингисты в ожидании стартовых сигналов Олимпиады-2024

Участники соревнований по сёрфингу на Играх-2024 впечатлены волнами в Теахупоо

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Олимпийские игры по сёрфингу в 2024 году запланированы вблизи острова Таити.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Основная часть Олимпиады-2024 пройдет в Париже, а соревнования по сёрфингу перенесены во Французскую Полинезию, в поселение Теахупоо на острове Таити.

Французская Полинезия, являющаяся частью Франции, включает в себя несколько архипелагов и расположена в Тихом океане.

Расстояние между Парижем и Таити составляет около 15 тысяч километров, что делает путешествие между этими двумя точками длительным — около 22 часов.

Выбор места проведения соревнований не случаен — Теахупоо славится своими гигантскими волнами (2-7 м), которые могут преодолеть только истинные профессионалы. Некоторые спортсмены уже успели оценить силу и мощь этих волн.

Сёрфингисты в ожидании стартовых сигналов, ведь волны в Теахупоо считаются одними из самых сложных. Несмотря на трудности, спортсмены рады возможности выступить на острове Таити.

Участникам не предоставлены места в Олимпийской деревне, зато в их распоряжении круизный лайнер.