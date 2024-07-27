Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Вмененный" договор страхования имущества при ипотеке и его сущность
Как защитить хурму от болезней и вредителей: важные советы для садоводов
Эксперты ответили, почему пельмени слипаются
Учёные обнаружили, что конкреции на дне Тихого океана производят кислород
Ирина Шейк в дерзкой фотосессии: черное бикини и пушистая шубка
Модный педикюр этого лета: как выбрать идеальный дизайн для открытой обуви
Названо самое дорогое блюдо, которое можно заказать в поезде
Актриса Валентина Талызина опровергла слухи о тахикардии
Рассрочка становится препятствием для получения ипотеки в России
Масштабное обновление для No Rest for the Wicked: новые возможности и улучшения ждут вас

Обновление No Rest for the Wicked: новый Crucible, улучшенные бои и свежий контент

2:25
Видеоигры

Сегодня Moon Studios выпустила масштабное обновление для No Rest for the Wicked, которая в настоящее время доступна в раннем доступе. Обновление включает в себя переработанный Crucible, улучшения в боевой системе и добавление нового контента. Давай рассмотрим подробнее, что нас ожидает.

Обновление No Rest for the Wicked: новый Crucible, улучшенные бои и свежий контент
Фото: commons.wikimedia.org by Commons, the free media repository is licensed under BobAnderson34

Обновленный Crucible

Crucible получил значительные изменения, включая новый roguelite-режим и систему бонусов под названием "Эхо". Он увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущей версией, теперь предлагая дополнительные художественные темы для всех комнат. Игроки смогут испытать новый уровень рандомизации, а Crucible станет доступен раньше, после достижения "Таинства".

Новая вражеская фракция

В обновлении введены новые враги, известные как "Мрак", которые предлагают уникальные тактики и поведенческие особенности. Игрокам придется адаптироваться к новым вызовам в бою.

Новая категория предметов

В игру добавлены исключительные предметы, которые предоставляют игрокам возможность усовершенствовать свое оружие, полученное в Crucible, и использовать его в дальнейшем прохождении.

Улучшенные боевые действия

Бои в No Rest for the Wicked стали более зрелищными и разнообразными. Игроки смогут наносить мощные удары противникам, а новые визуальные эффекты и способности помогут преодолевать сложные препятствия в глубинах Crucible.

Бродячие животные

В Sacrament появились милые бродячие животные, с которыми можно взаимодействовать. Это добавляет элемент отдыха и взаимодействия во время путешествий.

Расширение зон и улучшения

Изменения внесены в ранее существующие локации, такие как Черная впадина и Безымянный перевал, добавив новые маршруты и возможности для исследования.

Поддержка Steam Deck

Обновление включает исправления ошибок, улучшения производительности и настройки, что делает игру более плавной и оптимизированной. Кроме того, No Rest for the Wicked теперь официально поддерживает Steam Deck, позволяя играть на ходу.

Если вы еще не пробовали No Rest for the Wicked, сейчас самое время испытать все нововведения и исследовать новые горизонты в этой увлекательной игре.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Германия бросила своего гражданина, которого расстреляют в Белоруссии
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Эксперты ответили, почему пельмени слипаются
Учёные обнаружили, что конкреции на дне Тихого океана производят кислород
Ирина Шейк в дерзкой фотосессии: черное бикини и пушистая шубка
Модный педикюр этого лета: как выбрать идеальный дизайн для открытой обуви
Названо самое дорогое блюдо, которое можно заказать в поезде
Актриса Валентина Талызина опровергла слухи о тахикардии
Рассрочка становится препятствием для получения ипотеки в России
Участники соревнований по сёрфингу на Играх-2024 впечатлены волнами в Теахупоо
Президент "АвтоВАЗа" обсуждает новые меры налогообложения авто: возможные последствия
Обновление No Rest for the Wicked: новый Crucible, улучшенные бои и свежий контент
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников