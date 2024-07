Масштабное обновление для No Rest for the Wicked: новые возможности и улучшения ждут вас

Обновление No Rest for the Wicked: новый Crucible, улучшенные бои и свежий контент

Сегодня Moon Studios выпустила масштабное обновление для No Rest for the Wicked, которая в настоящее время доступна в раннем доступе. Обновление включает в себя переработанный Crucible, улучшения в боевой системе и добавление нового контента. Давай рассмотрим подробнее, что нас ожидает.

Фото: commons.wikimedia.org by Commons, the free media repository is licensed under BobAnderson34

Обновленный Crucible

Crucible получил значительные изменения, включая новый roguelite-режим и систему бонусов под названием "Эхо". Он увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущей версией, теперь предлагая дополнительные художественные темы для всех комнат. Игроки смогут испытать новый уровень рандомизации, а Crucible станет доступен раньше, после достижения "Таинства".

Новая вражеская фракция

В обновлении введены новые враги, известные как "Мрак", которые предлагают уникальные тактики и поведенческие особенности. Игрокам придется адаптироваться к новым вызовам в бою.

Новая категория предметов

В игру добавлены исключительные предметы, которые предоставляют игрокам возможность усовершенствовать свое оружие, полученное в Crucible, и использовать его в дальнейшем прохождении.

Улучшенные боевые действия

Бои в No Rest for the Wicked стали более зрелищными и разнообразными. Игроки смогут наносить мощные удары противникам, а новые визуальные эффекты и способности помогут преодолевать сложные препятствия в глубинах Crucible.

Бродячие животные

В Sacrament появились милые бродячие животные, с которыми можно взаимодействовать. Это добавляет элемент отдыха и взаимодействия во время путешествий.

Расширение зон и улучшения

Изменения внесены в ранее существующие локации, такие как Черная впадина и Безымянный перевал, добавив новые маршруты и возможности для исследования.

Поддержка Steam Deck

Обновление включает исправления ошибок, улучшения производительности и настройки, что делает игру более плавной и оптимизированной. Кроме того, No Rest for the Wicked теперь официально поддерживает Steam Deck, позволяя играть на ходу.

Если вы еще не пробовали No Rest for the Wicked, сейчас самое время испытать все нововведения и исследовать новые горизонты в этой увлекательной игре.