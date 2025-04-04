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Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем в рубли 2025 года

Еда

Стоимость обеда в СССР зависела от времени, места и уровня заведения.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников by Нейросеть
Столовая

Давайте разберём несколько вариантов, а затем пересчитаем эти цены в рубли 2025 года с учетом инфляции.

Примерные цены на обед в СССР

1. Столовая завода или предприятия (дотационная)

  • Первое: суп — 10-20 коп.
  • Второе: котлета с гарниром — 30-50 коп.
  • Компот/чай — 5-10 коп.
  • ИТОГО: 50 коп. — 1 руб.

Рабочий мог поесть на 50 копеек — 1 рубль.

2. Обычная столовая

  • Суп — 20-30 коп.
  • Котлета с макаронами — 50-80 коп.
  • Хлеб — 2 коп. за кусок
  • Чай с сахаром — 10-15 коп.
  • ИТОГО: 80 коп. — 1,5 руб.

Средний обед — около 1 рубля.

3. Кафе или ресторан (бюджетный)

  • Борщ — 50 коп. — 1 руб.
  • Шашлык или отбивная — 2-3 руб.
  • Гарнир — 50 коп. — 1 руб.
  • Чай с пирожным — 50 коп. — 1 руб.
  • ИТОГО: 3-5 руб.

Поход в кафе — примерно 3-5 рублей.

Пересчитываем в рубли 2025 года

Для пересчета используем средний коэффициент инфляции ≈1000 раз (с поправкой на реальную покупательную способность).

  • Заводская столовая: цена в СССР 0,5-1 руб., цена в 2025 году — 500-1000 руб.
  • Обычная столовая: цена в СССР 1-1,5 руб., цена в 2025 году — 1000-1500 руб.
  • Кафе: цена в СССР 3-5 руб., цена в 2025 году — 3000-5000 руб.

В СССР можно было поесть дешево, но не всегда вкусно. Сегодня выбор больше, но и цены выше.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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