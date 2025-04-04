Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем в рубли 2025 года

Стоимость обеда в СССР зависела от времени, места и уровня заведения.
Давайте разберём несколько вариантов, а затем пересчитаем эти цены в рубли 2025 года с учетом инфляции.
Примерные цены на обед в СССР
1. Столовая завода или предприятия (дотационная)
Рабочий мог поесть на 50 копеек — 1 рубль.
2. Обычная столовая
Средний обед — около 1 рубля.
3. Кафе или ресторан (бюджетный)
Поход в кафе — примерно 3-5 рублей.
Пересчитываем в рубли 2025 года
Для пересчета используем средний коэффициент инфляции ≈1000 раз (с поправкой на реальную покупательную способность).
В СССР можно было поесть дешево, но не всегда вкусно. Сегодня выбор больше, но и цены выше.
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