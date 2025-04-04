Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды

С приближением Пасхи хочется всё успеть — и дом прибрать, и куличи испечь, и яйца покрасить. Но когда именно стоит этим заняться, чтобы не суетиться в последний момент и не испортить продукты?
Биолог Ирина Лялина предупреждает: перед Пасхой цена на яйца традиционно взлетает. Чтобы не переплачивать, закупайтесь заранее — но с умом. В холодильнике сырые яйца хранятся до 5 недель, при комнатной температуре — не больше недели. Так что покупать их лучше за 3–4 недели до праздника.
Не мойте яйца заранее — это нарушает защитную плёнку.
Не держите их в дверце холодильника — там слишком часто меняется температура.
Храните отдельно от продуктов с резким запахом — яйца быстро впитывают ароматы.
Самое подходящее время — Страстная неделя. В 2025 году это:
Чистый (Великий) четверг — 17 апреля
Великая суббота — 19 апреля
Эти дни считаются не только удобными, но и символичными. В четверг вспоминают Тайную вечерю, а в субботу завершаются все приготовления к Воскресению Христову.
Поспешишь — яйца испортятся. Опоздаешь — не останется ни времени, ни сил. Начните вовремя — и всё пойдёт по плану.
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