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Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды

1:30
Еда

С приближением Пасхи хочется всё успеть — и дом прибрать, и куличи испечь, и яйца покрасить. Но когда именно стоит этим заняться, чтобы не суетиться в последний момент и не испортить продукты?

Пасхальные яйца
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kroton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Пасхальные яйца

Яйца дорожают — покупайте заранее

Биолог Ирина Лялина предупреждает: перед Пасхой цена на яйца традиционно взлетает. Чтобы не переплачивать, закупайтесь заранее — но с умом. В холодильнике сырые яйца хранятся до 5 недель, при комнатной температуре — не больше недели. Так что покупать их лучше за 3–4 недели до праздника.

Как правильно хранить, чтобы не испортить

  • Не мойте яйца заранее — это нарушает защитную плёнку.

  • Не держите их в дверце холодильника — там слишком часто меняется температура.

  • Храните отдельно от продуктов с резким запахом — яйца быстро впитывают ароматы.

Когда начинать красить

Самое подходящее время — Страстная неделя. В 2025 году это:

  • Чистый (Великий) четверг — 17 апреля

  • Великая суббота — 19 апреля

Эти дни считаются не только удобными, но и символичными. В четверг вспоминают Тайную вечерю, а в субботу завершаются все приготовления к Воскресению Христову.

Поспешишь — яйца испортятся. Опоздаешь — не останется ни времени, ни сил. Начните вовремя — и всё пойдёт по плану.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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