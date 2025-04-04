Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

С приближением Пасхи хочется всё успеть — и дом прибрать, и куличи испечь, и яйца покрасить. Но когда именно стоит этим заняться, чтобы не суетиться в последний момент и не испортить продукты?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kroton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license Пасхальные яйца

Яйца дорожают — покупайте заранее

Биолог Ирина Лялина предупреждает: перед Пасхой цена на яйца традиционно взлетает. Чтобы не переплачивать, закупайтесь заранее — но с умом. В холодильнике сырые яйца хранятся до 5 недель, при комнатной температуре — не больше недели. Так что покупать их лучше за 3–4 недели до праздника.

Как правильно хранить, чтобы не испортить

Не мойте яйца заранее — это нарушает защитную плёнку.

Не держите их в дверце холодильника — там слишком часто меняется температура.

Храните отдельно от продуктов с резким запахом — яйца быстро впитывают ароматы.

Когда начинать красить

Самое подходящее время — Страстная неделя. В 2025 году это:

Чистый (Великий) четверг — 17 апреля

Великая суббота — 19 апреля

Эти дни считаются не только удобными, но и символичными. В четверг вспоминают Тайную вечерю, а в субботу завершаются все приготовления к Воскресению Христову.

Поспешишь — яйца испортятся. Опоздаешь — не останется ни времени, ни сил. Начните вовремя — и всё пойдёт по плану.