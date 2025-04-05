Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
45 минут — и всё тело горит: тренировка для тех, кто дома, но не халтурит
Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин
Полиняла кофточка? Есть способ вернуть ей прежний цвет — за 10 минут и без химчистки
Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Блеск снаружи — боль внутри: чем оборачиваются покупки китайских автомобилей
Дождалась из тюрьмы, а теперь конец? Татьяна Овсиенко сделала горькое признание о своём возлюбленном
Таиланд ужесточает въезд: туристам придётся оформлять цифровую карту заранее
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите

Необычное растение для ленивых цветоводов: замиокулькас, который растет сам по себе

2:29
Садоводство

Замиокулькас — идеальное растение для начинающих. Это неприхотливое, зимостойкое комнатное растение, которое идеально подойдёт для тех, кто иногда забывает полить цветы. Но, несмотря на свою выносливость, оно требует правильного ухода, чтобы выглядеть здоровым и радовать глаз.

Замиокулькас
Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замиокулькас

Происхождение и особенности

Замиокулькас родом из Восточной Африки, с таких мест, как Занзибар и Танзания. Здесь он растёт в лесах и саваннах тропической зоны. В домашних условиях его высота может достигать от 30 до 120 см. Среди популярных сортов — Замиокулькас замиофолия, Замиокулькас рейвен (с чёрными листьями) и карликовый сорт Замиокулькас зензи.

Как ухаживать за замиокулькасом

Замиокулькас идеально подходит для новичков. Это растение не боится жары и засухи и может обходиться без воды до 4 месяцев. Оно предпочитает полутень и комнатную температуру 18-25 °C, но также будет хорошо себя чувствовать в местах с небольшим затенением.

Почва для этого растения должна быть слабокислой, с pH от 5,5 до 6,6. Важно обеспечить хороший дренаж, добавив песок или мелкий гравий в почву. Также не забывайте регулярно переворачивать горшок, чтобы растение получало равномерное количество света.

Подкормка

Для того чтобы замиокулькас оставался красивым и здоровым, необходимо использовать удобрения, содержащие калий, азот, магний и железо. Весной, в период активного роста, следует подкармливать растение каждые две недели. Зимой количество подкормок можно сократить до одного раза в месяц или вовсе прекратить.

Пересадка и размножение

Замиокулькас не любит частых пересадок, и вам не нужно пересаживать его, если оно не просит об этом. Однако, если растение сильно разрослось или вы заметили, что корни выходят из горшка, это сигнал, что нужно заменить контейнер на более подходящий.

Болезни и вредители

Как и любые другие растения, замиокулькас может столкнуться с вредителями. Но, благодаря своей устойчивости, он редко поддаётся заболеваниям. Главное — не забывать про регулярный уход и внимание к его потребностям.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Еда и рецепты
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение Аудио 
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Еда и рецепты
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
45 минут — и всё тело горит: тренировка для тех, кто дома, но не халтурит
Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин
Полиняла кофточка? Есть способ вернуть ей прежний цвет — за 10 минут и без химчистки
Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Блеск снаружи — боль внутри: чем оборачиваются покупки китайских автомобилей
Дождалась из тюрьмы, а теперь конец? Татьяна Овсиенко сделала горькое признание о своём возлюбленном
Таиланд ужесточает въезд: туристам придётся оформлять цифровую карту заранее
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Жизнь за пределами Земли может быть ближе, чем мы думали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.