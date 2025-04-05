Необычное растение для ленивых цветоводов: замиокулькас, который растет сам по себе

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Замиокулькас — идеальное растение для начинающих. Это неприхотливое, зимостойкое комнатное растение, которое идеально подойдёт для тех, кто иногда забывает полить цветы. Но, несмотря на свою выносливость, оно требует правильного ухода, чтобы выглядеть здоровым и радовать глаз.

Фото: ZipcodeZoo.com by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замиокулькас

Происхождение и особенности

Замиокулькас родом из Восточной Африки, с таких мест, как Занзибар и Танзания. Здесь он растёт в лесах и саваннах тропической зоны. В домашних условиях его высота может достигать от 30 до 120 см. Среди популярных сортов — Замиокулькас замиофолия, Замиокулькас рейвен (с чёрными листьями) и карликовый сорт Замиокулькас зензи.

Как ухаживать за замиокулькасом

Замиокулькас идеально подходит для новичков. Это растение не боится жары и засухи и может обходиться без воды до 4 месяцев. Оно предпочитает полутень и комнатную температуру 18-25 °C, но также будет хорошо себя чувствовать в местах с небольшим затенением.

Почва для этого растения должна быть слабокислой, с pH от 5,5 до 6,6. Важно обеспечить хороший дренаж, добавив песок или мелкий гравий в почву. Также не забывайте регулярно переворачивать горшок, чтобы растение получало равномерное количество света.

Подкормка

Для того чтобы замиокулькас оставался красивым и здоровым, необходимо использовать удобрения, содержащие калий, азот, магний и железо. Весной, в период активного роста, следует подкармливать растение каждые две недели. Зимой количество подкормок можно сократить до одного раза в месяц или вовсе прекратить.

Пересадка и размножение

Замиокулькас не любит частых пересадок, и вам не нужно пересаживать его, если оно не просит об этом. Однако, если растение сильно разрослось или вы заметили, что корни выходят из горшка, это сигнал, что нужно заменить контейнер на более подходящий.

Болезни и вредители

Как и любые другие растения, замиокулькас может столкнуться с вредителями. Но, благодаря своей устойчивости, он редко поддаётся заболеваниям. Главное — не забывать про регулярный уход и внимание к его потребностям.

Уточнения

Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

