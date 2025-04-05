ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей

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ВАЗ-2101 и Москвич-2140 — два знаковых автомобиля СССР, которые в 1970-х и 1980-х годах конкурировали между собой.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ВАЗ-2101

Каждый из них имел свои сильные и слабые стороны, а споры о том, какой из них был лучше, не утихают до сих пор.

Итак, сравним эти машины из СССР.

История создания машин

ВАЗ-2101 ("Копейка") появился в 1970 году как советский вариант итальянского Fiat 124. Советские инженеры усилили кузов, увеличили дорожный просвет и сделали другие доработки, чтобы машина могла выдерживать российские дороги. Это был первый массовый легковой автомобиль, доступный простому советскому человеку.

Москвич-2140, запущенный в 1976 году, стал глубокой модернизацией Москвича-412. Он получил новый кузов, улучшенную шумоизоляцию и более комфортный салон. Однако технически он уже тогда был устаревшим, так как конструкция базировалась на модели 1960-х годов.

Дизайн и комфорт

ВАЗ-2101 выглядел компактно, аккуратно и соответствовал мировым тенденциям того времени. Внутри он был довольно скромным, но качественные материалы отделки и хорошая сборка делали салон приятным. Однако машина была тесноватой, особенно для высоких пассажиров.

Москвич-2140 имел более массивный и угловатый кузов. Внутри он был просторнее, особенно для задних пассажиров, а мягкая подвеска делала поездку более комфортной. Однако отделка салона была проще, а дизайн казался менее элегантным по сравнению с ВАЗом.

Динамика и управляемость

ВАЗ-2101 оснащался 1,2-литровым двигателем мощностью 64 лошадиных сил, что позволяло ему разгоняться до 100 км/час примерно за 17 секунд. Автомобиль был лёгким, манёвренным и хорошо подходил для городских условий.

Москвич-2140 получил более мощный 1,5-литровый двигатель на 75 л. с. Благодаря этому он разгонялся немного быстрее — примерно за 16 секунд до "сотни". Однако его рулевое управление было тяжелее, а подвеска мягче, что делало машину менее удобной для активного вождения. На трассе "Москвич" чувствовал себя увереннее, но в городе ВАЗ был более удобным.

Надёжность и ремонтопригодность

ВАЗ-2101 считался надёжной машиной, но имел слабые места — кузов быстро ржавел, особенно в условиях влажного климата. Двигатель был довольно выносливым и мог пройти 200-300 тысяч километров при хорошем уходе.

Москвич-2140 имел более прочный кузов, меньше страдал от коррозии. Однако двигатель был менее долговечным и требовал более частого ремонта. В то же время конструкция "Москвича" была проще, и его можно было чинить практически "на коленке".

Вывод

Если нужен был надёжный, экономичный и удобный автомобиль для города — ВАЗ-2101 был лучшим выбором. Если же важны простор, комфорт и лучшая устойчивость на трассе — Москвич-2140 выигрывал.

В результате ВАЗ-2101 стал настоящей "народной" машиной и символом советского автопрома, а Москвич-2140 остался в памяти как последняя классическая модель завода АЗЛК. Выбор между ними зависел от того, какие качества водитель считал главными.