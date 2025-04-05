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Коллаген тает на глазах? Спасаем кожу с помощью этих эффективных лайфхаков

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Все мы знаем, что с возрастом кожа теряет свою упругость. Но что стоит за этим процессом? Ответ прост: это потеря коллагена — белка, который отвечает за эластичность кожи. С возрастом его выработка снижается, и вот тут-то начинают проявляться первые признаки старения. Однако не стоит паниковать: есть способы вернуть коже прежнюю упругость и эластичность!

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Что такое коллаген и зачем он нужен

Коллаген — это структурный белок, который составляет 33% белка в организме. Он присутствует в наших мышцах, костях, коже, хрящах и сухожилиях. Особенно важен он для соединительных тканей. Его роль в организме невозможно переоценить: коллаген придаёт коже прочность и упругость, а также поддерживает её эластичность.

К сожалению, с 25 лет производство коллагена начинает снижаться, и это может привести к заметным изменениям на коже: потеря эластичности, появление морщин, дряблость. Это естественный процесс, но с ним можно бороться.

Как стимулировать выработку коллагена

  • Правильное питание и добавки с гидролизованным коллагеном
    Включайте в рацион продукты, богатые витамином C, омега-3 и антиоксидантами. Также можно попробовать добавки с гидролизованным коллагеном (после консультации с врачом). Это поможет стимулировать выработку коллагена изнутри.
  • Уход за кожей
    Специальные кремы и сыворотки с активными компонентами, которые способствуют синтезу коллагена, обязательно должны быть частью вашего ухода.
  • Массаж и гимнастика для лица
    Простые упражнения для лица и регулярный массаж способствуют улучшению циркуляции крови и активируют выработку коллагена.
  • Косметические процедуры
    Когда привычные методы не дают желаемого эффекта, на помощь могут прийти косметические процедуры без скальпеля. Это лазерные процедуры, микротоки, мезотерапия.
  • Инвазивные методы
    Если возраст и состояние кожи требуют более серьёзных вмешательств, можно обратиться к лечению с применением скальпеля, но такие процедуры требуют консультации с квалифицированным специалистом.

Как поддерживать выработку коллагена с молодости

Лучше начинать заботиться о выработке коллагена с раннего возраста. Хорошие привычки, такие как правильное питание, уход за кожей и регулярные массажи, помогут дольше сохранять молодость. Если же вы замечаете признаки старения, то сочетание здоровых привычек и профессиональных процедур даст вам наилучший результат.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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