Коллаген тает на глазах? Спасаем кожу с помощью этих эффективных лайфхаков

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Все мы знаем, что с возрастом кожа теряет свою упругость. Но что стоит за этим процессом? Ответ прост: это потеря коллагена — белка, который отвечает за эластичность кожи. С возрастом его выработка снижается, и вот тут-то начинают проявляться первые признаки старения. Однако не стоит паниковать: есть способы вернуть коже прежнюю упругость и эластичность!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Что такое коллаген и зачем он нужен

Коллаген — это структурный белок, который составляет 33% белка в организме. Он присутствует в наших мышцах, костях, коже, хрящах и сухожилиях. Особенно важен он для соединительных тканей. Его роль в организме невозможно переоценить: коллаген придаёт коже прочность и упругость, а также поддерживает её эластичность.

К сожалению, с 25 лет производство коллагена начинает снижаться, и это может привести к заметным изменениям на коже: потеря эластичности, появление морщин, дряблость. Это естественный процесс, но с ним можно бороться.

Как стимулировать выработку коллагена

Правильное питание и добавки с гидролизованным коллагеном

Включайте в рацион продукты, богатые витамином C, омега-3 и антиоксидантами. Также можно попробовать добавки с гидролизованным коллагеном (после консультации с врачом). Это поможет стимулировать выработку коллагена изнутри.

Включайте в рацион продукты, богатые витамином C, омега-3 и антиоксидантами. Также можно попробовать добавки с гидролизованным коллагеном (после консультации с врачом). Это поможет стимулировать выработку коллагена изнутри. Уход за кожей

Специальные кремы и сыворотки с активными компонентами, которые способствуют синтезу коллагена, обязательно должны быть частью вашего ухода.

Специальные кремы и сыворотки с активными компонентами, которые способствуют синтезу коллагена, обязательно должны быть частью вашего ухода. Массаж и гимнастика для лица

Простые упражнения для лица и регулярный массаж способствуют улучшению циркуляции крови и активируют выработку коллагена.

Простые упражнения для лица и регулярный массаж способствуют улучшению циркуляции крови и активируют выработку коллагена. Косметические процедуры

Когда привычные методы не дают желаемого эффекта, на помощь могут прийти косметические процедуры без скальпеля. Это лазерные процедуры, микротоки, мезотерапия.

Когда привычные методы не дают желаемого эффекта, на помощь могут прийти косметические процедуры без скальпеля. Это лазерные процедуры, микротоки, мезотерапия. Инвазивные методы

Если возраст и состояние кожи требуют более серьёзных вмешательств, можно обратиться к лечению с применением скальпеля, но такие процедуры требуют консультации с квалифицированным специалистом.

Как поддерживать выработку коллагена с молодости

Лучше начинать заботиться о выработке коллагена с раннего возраста. Хорошие привычки, такие как правильное питание, уход за кожей и регулярные массажи, помогут дольше сохранять молодость. Если же вы замечаете признаки старения, то сочетание здоровых привычек и профессиональных процедур даст вам наилучший результат.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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