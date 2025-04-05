Коллаген тает на глазах? Спасаем кожу с помощью этих эффективных лайфхаков

Все мы знаем, что с возрастом кожа теряет свою упругость. Но что стоит за этим процессом? Ответ прост: это потеря коллагена — белка, который отвечает за эластичность кожи. С возрастом его выработка снижается, и вот тут-то начинают проявляться первые признаки старения. Однако не стоит паниковать: есть способы вернуть коже прежнюю упругость и эластичность!
Коллаген — это структурный белок, который составляет 33% белка в организме. Он присутствует в наших мышцах, костях, коже, хрящах и сухожилиях. Особенно важен он для соединительных тканей. Его роль в организме невозможно переоценить: коллаген придаёт коже прочность и упругость, а также поддерживает её эластичность.
К сожалению, с 25 лет производство коллагена начинает снижаться, и это может привести к заметным изменениям на коже: потеря эластичности, появление морщин, дряблость. Это естественный процесс, но с ним можно бороться.
Лучше начинать заботиться о выработке коллагена с раннего возраста. Хорошие привычки, такие как правильное питание, уход за кожей и регулярные массажи, помогут дольше сохранять молодость. Если же вы замечаете признаки старения, то сочетание здоровых привычек и профессиональных процедур даст вам наилучший результат.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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