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Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

1:45
Садоводство

Чаще всего при посадке лука дачники думают о сборе урожая: как удобнее выдернуть, как разместить плотнее. Но за этой прагматичностью мы часто упускаем мощный природный эффект, который может спасти весь огород. Лук — не просто овощ, а настоящий защитник и союзник.

Лук
Фото: Self-photographed by Rainer Haessner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Репеллент с грядки

Запах лука не только вызывает аппетит у людей, но и вызывает панику у вредителей. Среди насекомых, которые не переносят аромат лука:

  • морковная муха,

  • тля,

  • гусеницы и другие вредные поселенцы.

Поэтому, даже если вы не фанат лука в салате, всё равно стоит найти ему место на грядке.

Лучшие соседи

Лук особенно полезен, если посадить его рядом с:

  • морковью — взаимная защита: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную,

  • петрушкой,

  • укропом.

Эти культуры не конфликтуют между собой за питание и влагу, а наоборот — усиливают рост и сопротивляемость друг друга. Такое сочетание ещё и уменьшает риск болезней и атак насекомых.

Как правильно высаживать

Опытные дачники используют метод "луковых островков". Это значит, что лук высаживают не отдельной грядкой, а вдоль рядов с другими культурами — как защитный барьер.

Например:

  • чередуйте строчку моркови и строчку лука;

  • окружайте петрушку луковыми бортиками;

  • добавляйте пару луковиц по краям грядки с укропом.

Эстетики такой метод не лишён, а вот вредителям точно не понравится.

Да, собирать урожай при таком раскладе немного сложнее. Но если выбор между лёгкой уборкой и спасённым урожаем — разве есть вопрос?

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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