Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Чаще всего при посадке лука дачники думают о сборе урожая: как удобнее выдернуть, как разместить плотнее. Но за этой прагматичностью мы часто упускаем мощный природный эффект, который может спасти весь огород. Лук — не просто овощ, а настоящий защитник и союзник.
Запах лука не только вызывает аппетит у людей, но и вызывает панику у вредителей. Среди насекомых, которые не переносят аромат лука:
морковная муха,
тля,
гусеницы и другие вредные поселенцы.
Поэтому, даже если вы не фанат лука в салате, всё равно стоит найти ему место на грядке.
Лук особенно полезен, если посадить его рядом с:
морковью — взаимная защита: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную,
петрушкой,
укропом.
Эти культуры не конфликтуют между собой за питание и влагу, а наоборот — усиливают рост и сопротивляемость друг друга. Такое сочетание ещё и уменьшает риск болезней и атак насекомых.
Опытные дачники используют метод "луковых островков". Это значит, что лук высаживают не отдельной грядкой, а вдоль рядов с другими культурами — как защитный барьер.
Например:
чередуйте строчку моркови и строчку лука;
окружайте петрушку луковыми бортиками;
добавляйте пару луковиц по краям грядки с укропом.
Эстетики такой метод не лишён, а вот вредителям точно не понравится.
Да, собирать урожай при таком раскладе немного сложнее. Но если выбор между лёгкой уборкой и спасённым урожаем — разве есть вопрос?
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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