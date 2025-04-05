Запускаешь двигатель — а убиваешь коробку: весенний прогрев, который делает только хуже

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Весна в самом разгаре, но заморозки в центральной России всё ещё возможны. Поэтому водителям не стоит торопиться с отказом от привычки прогревать автомобиль перед поездкой. Однако многие по-прежнему делают это неправильно, сосредотачиваясь только на двигателе и забывая о трансмиссии - особенно об автоматической коробке передач.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Современные автомобили часто оснащаются "автоматами", и мало кто задумывается о том, что и им нужно время на прогрев. Водители уверены: раз двигатель работает, значит, и коробка прогревается. Но в реальности масло внутри коробки нагревается лишь частично во время холостого хода — полноценный прогрев происходит только в процессе движения.

Чтобы продлить срок службы автоматической коробки передач, рекомендуется начинать поездку плавно, без резких разгонов. Лучше всего первые 5-10 минут не превышать обороты двигателя выше 2,5-3 тысяч. Как только трансмиссия набрала рабочую температуру — можно вернуться к привычному стилю вождения. Но резкие ускорения сразу после начала движения в холодную погоду только увеличивают нагрузку на детали и ускоряют их износ. Простое правило: спокойный старт — залог долговечности АКПП.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

