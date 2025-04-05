Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин

Покраска яиц к празднику — вроде бы простое занятие. Но радость от ярких цветов может испортить одно — трещины на скорлупе, которые появляются уже после варки. Такие яйца и красить неудобно, и на стол подавать неловко. Эксперты рассказали, как этого избежать — и всё сводится к трём простым, но важным шагам.
Свежие яйца не всплывают в воде.
Опустите их в миску с холодной водой:
Ушли на дно — идеально;
Встали вертикально — использовать можно, но осторожно;
Всплыли — выбросьте.
Чем старее яйцо, тем выше риск, что оно треснет в кипятке.
Самая распространённая ошибка — холодные яйца + горячая вода = трескающаяся скорлупа.
Правильно:
Достаньте яйца за 2 часа до варки;
Дайте им согреться до комнатной температуры.
Такой простой шаг — и никаких резких перепадов, которые разрушают скорлупу.
Перед варкой:
Протрите скорлупу спиртом — он удалит жировую плёнку и улучшит окрашивание;
В воду добавьте 1 столовую ложку соли на 2 литра — соль укрепит скорлупу и поможет избежать трещин даже при бурном кипении.
Идеальные крашенки — это не только красивые цвета, но и ровная, целая скорлупа. Всего три шага — и ваши яйца переживут варку, окрашивание и станут настоящим украшением праздничного стола.
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