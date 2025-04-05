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Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин

1:38
Еда

Покраска яиц к празднику — вроде бы простое занятие. Но радость от ярких цветов может испортить одно — трещины на скорлупе, которые появляются уже после варки. Такие яйца и красить неудобно, и на стол подавать неловко. Эксперты рассказали, как этого избежать — и всё сводится к трём простым, но важным шагам.

пасха
Фото: Freepik by pvproductions is licensed under Рublic domain
пасха

1. Проверяйте свежесть — это не миф

Свежие яйца не всплывают в воде.

Опустите их в миску с холодной водой:

  • Ушли на дно — идеально;

  • Встали вертикально — использовать можно, но осторожно;

  • Всплыли — выбросьте.

Чем старее яйцо, тем выше риск, что оно треснет в кипятке.

2. Не варите яйца прямо из холодильника

Самая распространённая ошибка — холодные яйца + горячая вода = трескающаяся скорлупа.

Правильно:

  • Достаньте яйца за 2 часа до варки;

  • Дайте им согреться до комнатной температуры.

Такой простой шаг — и никаких резких перепадов, которые разрушают скорлупу.

3. Соль и спирт — не для вкуса, а для защиты

Перед варкой:

  • Протрите скорлупу спиртом — он удалит жировую плёнку и улучшит окрашивание;

  • В воду добавьте 1 столовую ложку соли на 2 литра — соль укрепит скорлупу и поможет избежать трещин даже при бурном кипении.

Идеальные крашенки — это не только красивые цвета, но и ровная, целая скорлупа. Всего три шага — и ваши яйца переживут варку, окрашивание и станут настоящим украшением праздничного стола.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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