Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный способ увеличить ягоды малины на 30% уже в этом сезоне
Мох против холода: кто первым приживётся на Марсе
Как избавиться от неприятных симптомов рефлюкса: ключевые продукты для исключения из рациона
45 минут — и всё тело горит: тренировка для тех, кто дома, но не халтурит
Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин
Полиняла кофточка? Есть способ вернуть ей прежний цвет — за 10 минут и без химчистки
Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Блеск снаружи — боль внутри: чем оборачиваются покупки китайских автомобилей

Был серьёзный конфликт: Лена Катина прервала молчание о тайной вражде с Юлией Волковой из Тату

0:58
Шоу-бизнес

Лена Катина рассказала в беседе с ТВ Mail, что когда-то давно у неё был серьёзный конфликт с Юлией Волковой, с которой она пела дуэтом в группе "Тату". Певица не стала раскрывать причину ссоры с коллегой, однако сказала, что всё это в прошлом и теперь у них нормальные отношения.

Группа "Тату"
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Группа "Тату"

"Мы периодически общаемся. Поработали вместе после долгого перерыва. Да, у нас действительно был серьёзный конфликт много лет назад и мы не общались вообще. А потом как-то сошлись. Наверное, обе повзрослели, сделали какие-то выводы для себя. Сейчас периодически общаемся, поздравляем друг друга с праздниками", — отметила артистка.

Катина не исключает, что они могли бы снова спеть дуэтом, однако она не хочет возрождать группу "Тату". Лена уверена, что-то, что было в прошлом, должно в нём и остаться, а повторять что-то нет смысла: нужно, наоборот, идти вперёд.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Последние материалы
45 минут — и всё тело горит: тренировка для тех, кто дома, но не халтурит
Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин
Полиняла кофточка? Есть способ вернуть ей прежний цвет — за 10 минут и без химчистки
Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Блеск снаружи — боль внутри: чем оборачиваются покупки китайских автомобилей
Дождалась из тюрьмы, а теперь конец? Татьяна Овсиенко сделала горькое признание о своём возлюбленном
Таиланд ужесточает въезд: туристам придётся оформлять цифровую карту заранее
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Жизнь за пределами Земли может быть ближе, чем мы думали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.