Был серьёзный конфликт: Лена Катина прервала молчание о тайной вражде с Юлией Волковой из Тату

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Лена Катина рассказала в беседе с ТВ Mail, что когда-то давно у неё был серьёзный конфликт с Юлией Волковой, с которой она пела дуэтом в группе "Тату". Певица не стала раскрывать причину ссоры с коллегой, однако сказала, что всё это в прошлом и теперь у них нормальные отношения.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Группа "Тату"

"Мы периодически общаемся. Поработали вместе после долгого перерыва. Да, у нас действительно был серьёзный конфликт много лет назад и мы не общались вообще. А потом как-то сошлись. Наверное, обе повзрослели, сделали какие-то выводы для себя. Сейчас периодически общаемся, поздравляем друг друга с праздниками", — отметила артистка.

Катина не исключает, что они могли бы снова спеть дуэтом, однако она не хочет возрождать группу "Тату". Лена уверена, что-то, что было в прошлом, должно в нём и остаться, а повторять что-то нет смысла: нужно, наоборот, идти вперёд.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.



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