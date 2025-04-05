Пятизвёздочный ресторан для мышей и крыс: что происходит на улицах второго по величине города Великобритании

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уилл Тиммс — дезинсектор, который целыми днями работает в Бирмингеме, втором по величине городе Великобритании, избавляя людей от крыс, тараканов и других нежелательных гостей. В последнее время его телефон разрывается от звонков, потому что на улицах города скопилось около 17 000 тонн мусора.

Фото: Wikimedia Commons by Alexey Krasavin is licensed under Public domain крыса собирает рубли

Тиммс в интервью CNN рассказал, что запах просто ужасный: гниющие продукты, личинки, ползающие по полу. Проблема в том, что сборщики мусора в Бирмингеме объявили забастовку из-за низкой зарплаты, и жители не могут избавиться от своих отходов. Груды мусорных мешков высотой в несколько метров, заполнили улицы, а в районе Болсолл-Хит крысы и мыши наслаждаются этим "пятизвездочным рестораном".

Бизнес Тиммса процветает, настолько, что он не справляется с нагрузкой и передает часть заказов конкурентам. Он отметил, что количество звонков от людей, обнаруживших крыс в своих домах, увеличилось примерно на 50% с начала забастовки.

Уточнения

Би́рмингем — второй по населению город Великобритании, центр Средней Англии, выделенный в отдельный район со статусом «сити», в центре церемониального и метрополитенского графства Уэст-Мидлендс. Город является центром региона Западный Мидленд и вторым по населению городом Великобритании после Лондона, с населением в 1 141 816 человек на 2019 год.





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