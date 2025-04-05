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Дождалась из тюрьмы, а теперь конец? Татьяна Овсиенко сделала горькое признание о своём возлюбленном

1:06
Шоу-бизнес

Татьяна Овсиенко долгие годы жила со своим возлюбленным Александром Меркуловым, которого дождалась из тюрьмы. Казалось, что их любовь прошла тяжёлое испытание и это чувство сохранится на всю жизнь, однако недавно всё изменилось. В программе "МАЛАХОВ" певица рассказала, что произошло в её отношениях с Александром.

Татьяна Овсиенко
Фото: commons.wikimedia.org by Mariia Kuzovleva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Татьяна Овсиенко

Овсиенко и Меркулов переживают кризис, который может привести к окончательному расставанию. Сейчас они решили пожить отдельно друг от друга и посмотреть, что из этого выйдет.

"Сейчас у нас пауза в отношениях, может быть, после того, что мы пережили вместе. Всё-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливалась всё. А пока молчишь, думаешь, что пройдёт само. Пока приняли решение пожить отдельно. Может, это что-то даст?" — рассказала Овсиенко.

Она призналась, что надеется сохранить хотя бы дружбу с Меркуловым, но не уверена, что получится даже это.

Уточнения

Татья́на Никола́евна Овсие́нко (род. 22 октября 1966, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская певица.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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