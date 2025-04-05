Когда похудение — это прогулка: минус 800 ккал без штанг и беговой дорожки

Хотите похудеть к лету, но душа требует свободы, а не спортзала? Велосипед — ваш ответ. Он не только помогает сжечь калории, но и приносит удовольствие. Едете по парку, ветер в лицо, а организм работает: укрепляется сердце, разгоняется обмен веществ и плавится лишний жир.
Всё зависит от темпа и вашего веса.
Особенно активно жир уходит при утренней езде натощак, но такой режим подойдёт не всем — нужна консультация со специалистом.
Проверьте высоту седла: в нижней точке педали нога должна почти полностью выпрямляться. Руль — не слишком низко, чтобы не перенапрягать шею и спину.
Велосипед — это не просто прогулка, а реальный инструмент для стройности, выносливости и хорошего настроения. Начните уже этой весной — и к лету вас не узнают.
Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.
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