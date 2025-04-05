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Когда похудение — это прогулка: минус 800 ккал без штанг и беговой дорожки

1:56
Спорт

Хотите похудеть к лету, но душа требует свободы, а не спортзала? Велосипед — ваш ответ. Он не только помогает сжечь калории, но и приносит удовольствие. Едете по парку, ветер в лицо, а организм работает: укрепляется сердце, разгоняется обмен веществ и плавится лишний жир.

Мужчина с велосипедом
Фото: unsplash.com by Родион Куцаев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мужчина с велосипедом

Сколько калорий тратится при езде

Всё зависит от темпа и вашего веса.

  • Спокойная прогулка (12-15 км/ч) — около 400-500 ккал/час.
  • Средняя скорость (16-20 км/ч) — 500-650 ккал/час.
  • Интервальные заезды — до 800 ккал и больше.

Особенно активно жир уходит при утренней езде натощак, но такой режим подойдёт не всем — нужна консультация со специалистом.

Как крутить педали с умом

  • Поддерживайте частоту 80-100 оборотов в минуту — так мышцы работают эффективнее.
  • Представьте, что вы рисуете ногой круг - это увеличивает вовлечённость мышц.
  • Меняйте темп: чередование ускорений и отдыха (интервальный стиль) помогает тратить больше энергии.
  • Правильная осанка: спина ровная, плечи расслаблены — так вы избегаете боли и быстрее прокачиваете тело.

Настройка велосипеда — ключ к успеху

Проверьте высоту седла: в нижней точке педали нога должна почти полностью выпрямляться. Руль — не слишком низко, чтобы не перенапрягать шею и спину.

И не забудьте про простые вещи

  • Пейте воду
  • Разогревайтесь перед стартом
  • Делайте заминку после
  • Следите за питанием: уберите лишний сахар и добавьте белок

Велосипед — это не просто прогулка, а реальный инструмент для стройности, выносливости и хорошего настроения. Начните уже этой весной — и к лету вас не узнают.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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