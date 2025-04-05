Когда похудение — это прогулка: минус 800 ккал без штанг и беговой дорожки

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Хотите похудеть к лету, но душа требует свободы, а не спортзала? Велосипед — ваш ответ. Он не только помогает сжечь калории, но и приносит удовольствие. Едете по парку, ветер в лицо, а организм работает: укрепляется сердце, разгоняется обмен веществ и плавится лишний жир.

Фото: unsplash.com by Родион Куцаев, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина с велосипедом

Сколько калорий тратится при езде

Всё зависит от темпа и вашего веса.

Спокойная прогулка (12-15 км/ч) — около 400-500 ккал/час.

Средняя скорость (16-20 км/ч) — 500-650 ккал/час.

Интервальные заезды — до 800 ккал и больше.

Особенно активно жир уходит при утренней езде натощак, но такой режим подойдёт не всем — нужна консультация со специалистом.

Как крутить педали с умом

Поддерживайте частоту 80-100 оборотов в минуту — так мышцы работают эффективнее.

80-100 оборотов в минуту — так мышцы работают эффективнее. Представьте, что вы рисуете ногой круг - это увеличивает вовлечённость мышц.

- это увеличивает вовлечённость мышц. Меняйте темп: чередование ускорений и отдыха (интервальный стиль) помогает тратить больше энергии.

чередование ускорений и отдыха (интервальный стиль) помогает тратить больше энергии. Правильная осанка: спина ровная, плечи расслаблены — так вы избегаете боли и быстрее прокачиваете тело.

Настройка велосипеда — ключ к успеху

Проверьте высоту седла: в нижней точке педали нога должна почти полностью выпрямляться. Руль — не слишком низко, чтобы не перенапрягать шею и спину.

И не забудьте про простые вещи

Пейте воду

Разогревайтесь перед стартом

Делайте заминку после

Следите за питанием: уберите лишний сахар и добавьте белок

Велосипед — это не просто прогулка, а реальный инструмент для стройности, выносливости и хорошего настроения. Начните уже этой весной — и к лету вас не узнают.

Уточнения

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx "быстрый" и pes "нога") — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

