Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции

Завтрак играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга и улучшении памяти. Один из простых и вкусных способов обеспечить организм необходимыми питательными веществами — приготовить смузи, состоящий из черники, растительного молока, орехов и какао-порошка.
1 стакан свежей или замороженной черники (можно заменить клубникой, малиной или ежевикой)
1 стакан кокосового или миндального молока
1 столовая ложка измельчённых грецких орехов
1 чайная ложка натурального какао-порошка (без сахара)
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. При желании добавьте лёд для охлаждения или чайную ложку мёда для натуральной сладости.
Ягоды: Богаты антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и улучшают нейронную коммуникацию.
Растительное молоко: Кокосовое молоко содержит триглицериды средней цепи, обеспечивающие быстрый источник энергии для мозга, а миндальное молоко богато витамином Е, поддерживающим когнитивные функции.
Грецкие орехи: Содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, способствующие нейрогенезу и улучшению пластичности мозга.
Какао-порошок: Является источником флавоноидов, которые повышают кровоток в мозге, улучшают настроение и когнитивные функции.
Регулярное включение такого смузи в рацион может способствовать улучшению концентрации и памяти. Однако перед внесением значительных изменений в диету рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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