Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга и улучшении памяти. Один из простых и вкусных способов обеспечить организм необходимыми питательными веществами — приготовить смузи, состоящий из черники, растительного молока, орехов и какао-порошка.​

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Смузи из ягод и бананов

Ингредиенты:

1 стакан свежей или замороженной черники (можно заменить клубникой, малиной или ежевикой)​

1 стакан кокосового или миндального молока​

1 столовая ложка измельчённых грецких орехов​

1 чайная ложка натурального какао-порошка (без сахара)​

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. При желании добавьте лёд для охлаждения или чайную ложку мёда для натуральной сладости.​

Польза каждого компонента:

Ягоды: Богаты антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и улучшают нейронную коммуникацию.​

Растительное молоко: Кокосовое молоко содержит триглицериды средней цепи, обеспечивающие быстрый источник энергии для мозга, а миндальное молоко богато витамином Е, поддерживающим когнитивные функции.​

Грецкие орехи: Содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, способствующие нейрогенезу и улучшению пластичности мозга.

Какао-порошок: Является источником флавоноидов, которые повышают кровоток в мозге, улучшают настроение и когнитивные функции.​

Регулярное включение такого смузи в рацион может способствовать улучшению концентрации и памяти. Однако перед внесением значительных изменений в диету рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

