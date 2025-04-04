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Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции

1:51
Еда

Завтрак играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга и улучшении памяти. Один из простых и вкусных способов обеспечить организм необходимыми питательными веществами — приготовить смузи, состоящий из черники, растительного молока, орехов и какао-порошка.

Смузи из ягод и бананов
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Смузи из ягод и бананов

Ингредиенты:

  • 1 стакан свежей или замороженной черники (можно заменить клубникой, малиной или ежевикой)

  • 1 стакан кокосового или миндального молока

  • 1 столовая ложка измельчённых грецких орехов

  • 1 чайная ложка натурального какао-порошка (без сахара)

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. При желании добавьте лёд для охлаждения или чайную ложку мёда для натуральной сладости.

Польза каждого компонента:

  • Ягоды: Богаты антиоксидантами, особенно флавоноидами, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и улучшают нейронную коммуникацию.

  • Растительное молоко: Кокосовое молоко содержит триглицериды средней цепи, обеспечивающие быстрый источник энергии для мозга, а миндальное молоко богато витамином Е, поддерживающим когнитивные функции.

  • Грецкие орехи: Содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, способствующие нейрогенезу и улучшению пластичности мозга.

  • Какао-порошок: Является источником флавоноидов, которые повышают кровоток в мозге, улучшают настроение и когнитивные функции.

Регулярное включение такого смузи в рацион может способствовать улучшению концентрации и памяти. Однако перед внесением значительных изменений в диету рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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