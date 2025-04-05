Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбный суп из консервированной скумбрии — отличное решение для быстрого и сытного обеда. Этот рецепт особенно выручит, когда времени на готовку мало, а хочется порадовать себя и близких вкусным первым блюдом.​

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet - Praca własna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уха

Ингредиенты на 6 порций

Консервы скумбрии в масле — 250 г​

Картофель — 4 шт.​

Рис белый — 100 г​

Морковь — 1 шт.​

Лук репчатый — 1 шт.​

Зелень (укроп, петрушка) — 3 веточки​

Вода — 2,5 л​

Лавровый лист — 1 шт.​

Перец черный горошком — 2 шт.​

Соль — по вкусу​

Растительное масло — для жарки​

Способ приготовления

Картофель вымойте, очистите и нарежьте брусочками. Поместите в кастрюлю, залейте 2,5 литрами воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите около 10 минут.​ Пока картофель варится, подготовьте зажарку. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой, лук мелко порубите. Обжарьте овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости моркови и прозрачности лука.​ Рис тщательно промойте в нескольких водах, чтобы удалить лишний крахмал. Добавьте его в кастрюлю к картофелю, перемешайте и варите около 10 минут до почти полной готовности риса.​ Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем и рисом. Откройте банку со скумбрией, разомните крупные куски вилкой и добавьте в суп вместе с жидкостью из консервов.​ Посолите суп по вкусу, добавьте черный перец горошком и лавровый лист. Варите на слабом огне еще 5 минут. Затем снимите с огня и дайте настояться под крышкой несколько минут.​ При подаче посыпьте суп мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки.​

Советы

При выборе рыбных консервов обращайте внимание на дату изготовления и срок годности. Срок хранения консервированной скумбрии составляет 2 года. Избегайте покупки просроченных консервов, а также банок с повреждениями или ржавчиной.​

В составе натуральных консервов должны присутствовать только рыба, специи, соль и масло, без дополнительных добавок.​

Количество воды можно регулировать в зависимости от предпочтений: если любите густой суп, добавьте меньше воды или увеличьте количество картофеля и риса.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

