Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле

Рыбный суп из консервированной скумбрии — отличное решение для быстрого и сытного обеда. Этот рецепт особенно выручит, когда времени на готовку мало, а хочется порадовать себя и близких вкусным первым блюдом.
Консервы скумбрии в масле — 250 г
Картофель — 4 шт.
Рис белый — 100 г
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка) — 3 веточки
Вода — 2,5 л
Лавровый лист — 1 шт.
Перец черный горошком — 2 шт.
Соль — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Картофель вымойте, очистите и нарежьте брусочками. Поместите в кастрюлю, залейте 2,5 литрами воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите около 10 минут.
Пока картофель варится, подготовьте зажарку. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой, лук мелко порубите. Обжарьте овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости моркови и прозрачности лука.
Рис тщательно промойте в нескольких водах, чтобы удалить лишний крахмал. Добавьте его в кастрюлю к картофелю, перемешайте и варите около 10 минут до почти полной готовности риса.
Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем и рисом. Откройте банку со скумбрией, разомните крупные куски вилкой и добавьте в суп вместе с жидкостью из консервов.
Посолите суп по вкусу, добавьте черный перец горошком и лавровый лист. Варите на слабом огне еще 5 минут. Затем снимите с огня и дайте настояться под крышкой несколько минут.
При подаче посыпьте суп мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки.
При выборе рыбных консервов обращайте внимание на дату изготовления и срок годности. Срок хранения консервированной скумбрии составляет 2 года. Избегайте покупки просроченных консервов, а также банок с повреждениями или ржавчиной.
В составе натуральных консервов должны присутствовать только рыба, специи, соль и масло, без дополнительных добавок.
Количество воды можно регулировать в зависимости от предпочтений: если любите густой суп, добавьте меньше воды или увеличьте количество картофеля и риса.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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