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Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле

2:34
Еда

Рыбный суп из консервированной скумбрии — отличное решение для быстрого и сытного обеда. Этот рецепт особенно выручит, когда времени на готовку мало, а хочется порадовать себя и близких вкусным первым блюдом.

Уха
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet - Praca własna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уха

Ингредиенты на 6 порций

  • Консервы скумбрии в масле — 250 г

  • Картофель — 4 шт.

  • Рис белый — 100 г

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Зелень (укроп, петрушка) — 3 веточки

  • Вода — 2,5 л

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Перец черный горошком — 2 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Способ приготовления

  1. Картофель вымойте, очистите и нарежьте брусочками. Поместите в кастрюлю, залейте 2,5 литрами воды и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите около 10 минут.

  2. Пока картофель варится, подготовьте зажарку. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой, лук мелко порубите. Обжарьте овощи на небольшом количестве растительного масла до мягкости моркови и прозрачности лука.

  3. Рис тщательно промойте в нескольких водах, чтобы удалить лишний крахмал. Добавьте его в кастрюлю к картофелю, перемешайте и варите около 10 минут до почти полной готовности риса.

  4. Переложите зажарку в кастрюлю с картофелем и рисом. Откройте банку со скумбрией, разомните крупные куски вилкой и добавьте в суп вместе с жидкостью из консервов.

  5. Посолите суп по вкусу, добавьте черный перец горошком и лавровый лист. Варите на слабом огне еще 5 минут. Затем снимите с огня и дайте настояться под крышкой несколько минут.

  6. При подаче посыпьте суп мелко нарезанной зеленью укропа и петрушки.

Советы

  • При выборе рыбных консервов обращайте внимание на дату изготовления и срок годности. Срок хранения консервированной скумбрии составляет 2 года. Избегайте покупки просроченных консервов, а также банок с повреждениями или ржавчиной.

  • В составе натуральных консервов должны присутствовать только рыба, специи, соль и масло, без дополнительных добавок.

  • Количество воды можно регулировать в зависимости от предпочтений: если любите густой суп, добавьте меньше воды или увеличьте количество картофеля и риса.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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