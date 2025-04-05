Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин
Полиняла кофточка? Есть способ вернуть ей прежний цвет — за 10 минут и без химчистки
Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Дождалась из тюрьмы, а теперь конец? Татьяна Овсиенко сделала горькое признание о своём возлюбленном
Таиланд ужесточает въезд: туристам придётся оформлять цифровую карту заранее
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Жизнь за пределами Земли может быть ближе, чем мы думали
Завтракать или нет? Почему утренний прием пищи может стать ключом к здоровью

Блеск снаружи — боль внутри: чем оборачиваются покупки китайских автомобилей

2:03
Авто

С ростом популярности китайских автомобилей в России у многих автолюбителей начали проявляться первые разочарования. Да, модели из Поднебесной заманивают своей доступностью и длинной гарантией. Однако на практике всё оказывается далеко не так радужно.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Многие владельцы китайских машин сталкиваются с неожиданными исключениями из условий гарантии. В списке — топливные форсунки, которые производители рекомендуют менять каждые 60 тысяч километров, несмотря на заявленное качество и использование хорошего топлива. Нередко форсунки начинают капризничать раньше срока, а в гарантийном обслуживании отказывают, и всё ложится на плечи автовладельца.

Есть вопросы и к качеству лакокрасочного покрытия. Даже при аккуратной езде появляются сколы, а при отсутствии своевременной обработки кузов быстро начинает ржаветь. Поэтому антикоррозийная обработка — почти обязательный шаг после покупки, за который приходится платить отдельно.

Цены на кузовные детали тоже удивляют. Некоторые позиции могут быть дороже аналогичных деталей от европейских брендов. Особенно это касается оптики и пластика — в случае ДТП многие машины китайского производства просто не восстанавливаются, так как ремонт становится экономически нецелесообразным.

Отдельная тема — дефицит запчастей. Даже простые детали приходится ждать неделями. Из-за постоянного обновления модельного ряда сервисы часто сталкиваются с путаницей в комплектациях и деталях. Ремонт кондиционера, замена крепежа или редкой кнопки — всё это может обернуться неожиданно долгим простоем автомобиля.

Да, китайские машины заполнили нишу, которая освободилась после ухода европейских брендов. Но вместе с этим пришли и свои особенности, к которым многие водители оказались не готовы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Еда и рецепты
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Последние материалы
Необычное растение для ленивых цветоводов: замиокулькас, который растет сам по себе
Когда похудение — это прогулка: минус 800 ккал без штанг и беговой дорожки
Ваша стиральная машина воняет? Это может быть хуже, чем вы думаете
Коллаген тает на глазах? Спасаем кожу с помощью этих эффективных лайфхаков
Запускаешь двигатель — а убиваешь коробку: весенний прогрев, который делает только хуже
Вам не нужно больше сражаться с мухами! Секрет прост: лавровый лист
Пятизвёздочный ресторан для мышей и крыс: что происходит на улицах второго по величине города Великобритании
Чага и исландский мох: секретные помощники вашего здоровья и иммунитета
Был серьёзный конфликт: Лена Катина прервала молчание о тайной вражде с Юлией Волковой из Тату
Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.