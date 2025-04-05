Блеск снаружи — боль внутри: чем оборачиваются покупки китайских автомобилей

С ростом популярности китайских автомобилей в России у многих автолюбителей начали проявляться первые разочарования. Да, модели из Поднебесной заманивают своей доступностью и длинной гарантией. Однако на практике всё оказывается далеко не так радужно.
Многие владельцы китайских машин сталкиваются с неожиданными исключениями из условий гарантии. В списке — топливные форсунки, которые производители рекомендуют менять каждые 60 тысяч километров, несмотря на заявленное качество и использование хорошего топлива. Нередко форсунки начинают капризничать раньше срока, а в гарантийном обслуживании отказывают, и всё ложится на плечи автовладельца.
Есть вопросы и к качеству лакокрасочного покрытия. Даже при аккуратной езде появляются сколы, а при отсутствии своевременной обработки кузов быстро начинает ржаветь. Поэтому антикоррозийная обработка — почти обязательный шаг после покупки, за который приходится платить отдельно.
Цены на кузовные детали тоже удивляют. Некоторые позиции могут быть дороже аналогичных деталей от европейских брендов. Особенно это касается оптики и пластика — в случае ДТП многие машины китайского производства просто не восстанавливаются, так как ремонт становится экономически нецелесообразным.
Отдельная тема — дефицит запчастей. Даже простые детали приходится ждать неделями. Из-за постоянного обновления модельного ряда сервисы часто сталкиваются с путаницей в комплектациях и деталях. Ремонт кондиционера, замена крепежа или редкой кнопки — всё это может обернуться неожиданно долгим простоем автомобиля.
Да, китайские машины заполнили нишу, которая освободилась после ухода европейских брендов. Но вместе с этим пришли и свои особенности, к которым многие водители оказались не готовы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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