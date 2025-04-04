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Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня

2:34
Авто

Когда-то имя "Икарус" гремело на три континента. На венгерском заводе собирали до 12 тысяч автобусов в год — цифра, способная впечатлить даже современных автогигантов. Но, как и его мифический тёзка, "Икарус" взлетел слишком высоко. И упал — так же стремительно.

Автобус Ikarus-250
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автобус Ikarus-250

От карет до конвейера

История началась скромно — с мастерской Имре Ури, где в конце XIX века ремонтировали кареты. В 1920-х предприятие перешло к кузовам автобусов, а позже — и к сборке собственных машин. В это же время появилась и другая компания с похожим профилем — "Икарус", основанная промышленниками Эмеи и Вечеи. Обе фирмы развивались параллельно и уверенно, пока в 1940-х не были объединены под крылом нового политического строя.

Национализированные, но не сломленные, они превратились в единый комбинат с именем "Икарус" — в честь юноши, решившего добраться до солнца. И, казалось, действительно добрались: к 1962 году было собрано 8 тысяч автобусов в год, а в 1970-х выпуск перешагнул стотысячный рубеж. Каждая новая модель встречалась с интересом, каждая партия — с аплодисментами заказчиков.

Зависимость от одного рынка

"Икарус" продавал технику в Африку, Азию и весь соцблок, но главный заказчик был один — Советский Союз. Эта зависимость сыграла роковую роль: в 1987 году спрос начал резко падать. После распада СЭВ завод остался без главного покупателя, начались финансовые проблемы и сокращения.

Первые удары пришлись на массовые модели. А в 1990-х "Икарус" из крупного игрока превратился в аутсайдера, потеряв кадры и технологии. В 1994 году была предпринята попытка вернуться с новой машиной, но её потопили конкуренты и отсутствие рынка.

Возвращение с электродвигателем

В 2007 году завод официально закрыли. Лишь в 2010 году предприниматель Габор Селеш дал бренду второе дыхание. Сегодня "Икарус" выпускает малотиражные модели — в том числе электробусы — для внутреннего рынка Венгрии. Когда-то автобусы с этим логотипом ездили по третьей части планеты. Теперь — по паре венгерских маршрутов.

Уточнения

Ikarus (Ика́рус) — венгерская автобусостроительная компания, специализирующаяся на производстве городских, междугородных и специальных автобусов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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