Ваша стиральная машина воняет? Это может быть хуже, чем вы думаете

3:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие из нас сталкиваются с неприятным запахом из стиральной машины. Ощущение, что чистая одежда должна пахнуть свежестью, а не затхлостью, — очевидно. Но что же вызывает этот запах, если вы используете качественные моющие средства и следите за чистотой устройства? Давайте разберемся.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Почему появляется запах

Стиральная машина — это не просто прибор для стирки. Как и любое другое бытовое устройство, она нуждается в регулярном обслуживании. Даже если вы часто стираете, грязь, остатки моющих средств, а также бактерии и плесень могут накапливаться в самых неожиданных местах.

Где искать проблему

Прокладка дверцы. Резиновая часть часто скрывает застарелую воду и грязь. Протрите её регулярно тряпкой.

Ёмкость для моющих средств. Этот участок можно почистить с помощью моющих средств для ванной. Застарелые остатки могут стать источником неприятного запаха.

Фильтр стиральной машины. Остатки порошка и текстиля на фильтре — идеальная среда для роста плесени.

Температура стирки. Иногда стоит проводить стирку на высокой температуре (60-90°C), чтобы избавиться от бактерий.

Проветривание. После стирки оставляйте дверцу открытой, чтобы машина могла высохнуть. Закрытая машина — это идеальное место для плесени.

Важный момент: жидкие гели для стирки

Многие предпочитают использовать жидкие моющие средства, так как они легко растворяются и бережно относятся к ткани. Но вот беда: такие средства плохо выполаскиваются, и в стиральной машине остаются следы. Со временем это может привести к неприятному запаху.

"Я заметила, что моя стиральная машина начала плохо пахнуть, когда я перешла на жидкие моющие средства. Даже после стирки при высокой температуре запах не исчезал. Вернувшись к порошку, проблема решилась," — пишет одна из пользователей на форуме.

Гелевое покрытие от моющего средства создает идеальную среду для бактерий и грибков, которые вызывают запах. Регулярная чистка машины поможет избежать этого.

Что делать, если уже пахнет

Если вы открыли дверцу стиральной машины и почувствовали кислый запах, скорее всего, виноват гель для стирки. Проверяйте контейнер для порошка, фильтры и внутренние части устройства на наличие остатков средства и плесени. Важно провести тщательную чистку.

"Мастер по ремонту сушилки сказал мне, что гели для стирки часто оседают в машине и начинают гнить. После этого и появляется неприятный запах. Он посоветовал чередовать жидкие средства с порошком." — утверждает еще один пользователь.

Как избавиться от запаха

Чистка машины: протрите все части устройства, особенно контейнеры для порошка и фильтры.

протрите все части устройства, особенно контейнеры для порошка и фильтры. Высокая температура: стирайте старое белье или тряпки на высокой температуре, чтобы удалить остатки моющих средств.

стирайте старое белье или тряпки на высокой температуре, чтобы удалить остатки моющих средств. Использование качественного порошка: порошок, с которым ваша машина работает хорошо, поможет избежать проблемы с запахом.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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