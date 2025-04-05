Ваша стиральная машина воняет? Это может быть хуже, чем вы думаете

Многие из нас сталкиваются с неприятным запахом из стиральной машины. Ощущение, что чистая одежда должна пахнуть свежестью, а не затхлостью, — очевидно. Но что же вызывает этот запах, если вы используете качественные моющие средства и следите за чистотой устройства? Давайте разберемся.
Стиральная машина — это не просто прибор для стирки. Как и любое другое бытовое устройство, она нуждается в регулярном обслуживании. Даже если вы часто стираете, грязь, остатки моющих средств, а также бактерии и плесень могут накапливаться в самых неожиданных местах.
Важный момент: жидкие гели для стирки
Многие предпочитают использовать жидкие моющие средства, так как они легко растворяются и бережно относятся к ткани. Но вот беда: такие средства плохо выполаскиваются, и в стиральной машине остаются следы. Со временем это может привести к неприятному запаху.
"Я заметила, что моя стиральная машина начала плохо пахнуть, когда я перешла на жидкие моющие средства. Даже после стирки при высокой температуре запах не исчезал. Вернувшись к порошку, проблема решилась," — пишет одна из пользователей на форуме.
Гелевое покрытие от моющего средства создает идеальную среду для бактерий и грибков, которые вызывают запах. Регулярная чистка машины поможет избежать этого.
Если вы открыли дверцу стиральной машины и почувствовали кислый запах, скорее всего, виноват гель для стирки. Проверяйте контейнер для порошка, фильтры и внутренние части устройства на наличие остатков средства и плесени. Важно провести тщательную чистку.
"Мастер по ремонту сушилки сказал мне, что гели для стирки часто оседают в машине и начинают гнить. После этого и появляется неприятный запах. Он посоветовал чередовать жидкие средства с порошком." — утверждает еще один пользователь.
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
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