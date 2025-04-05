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Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию

1:28
Садоводство

Апрель — идеальный месяц для того, чтобы обновить кусты смородины после зимы. Почва уже прогрета, угроза сильных заморозков ушла, и растение окончательно "просыпается". Если всё сделать правильно сейчас — летом смородина отблагодарит богатым и сладким урожаем.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org. by Aiwok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Зачем обрезать смородину

Обрезка — это не просто "стрижка".

Это способ:

  • Освободить куст от старых, сухих и слабых ветвей

  • Улучшить освещение внутри кроны

  • Направить питание к здоровым и перспективным побегам

  • Стимулировать рост новых, сильных веток

  • Повысить урожайность и здоровье куста в целом

Что и как обрезать — пошагово:

1.Удалите всё лишнее:

  • Старые, сухие и явно больные ветви

  • Те, что растут внутрь куста и мешают проветриванию

2. Укоротите молодые побеги примерно на ⅓ - это поможет им лучше ветвиться и укрепиться.

3. Оставьте 4-5 сильных побегов — оптимально по высоте около 1,5 метра. Остальное — в расход.

4. Используйте острый, чистый секатор. Затупившийся инструмент может повредить кору и оставить "рваные" срезы, что делает куст уязвимым для инфекций.

После обрезки — не забудьте:

  • Подкормить куст фосфорно-калийными удобрениями

  • Замульчировать почву вокруг для удержания влаги и защиты корней

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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