Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Апрель — идеальный месяц для того, чтобы обновить кусты смородины после зимы. Почва уже прогрета, угроза сильных заморозков ушла, и растение окончательно "просыпается". Если всё сделать правильно сейчас — летом смородина отблагодарит богатым и сладким урожаем.

Фото: commons.wikimedia.org. by Aiwok, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Зачем обрезать смородину

Обрезка — это не просто "стрижка".

Это способ:

Освободить куст от старых, сухих и слабых ветвей

Улучшить освещение внутри кроны

Направить питание к здоровым и перспективным побегам

Стимулировать рост новых, сильных веток

Повысить урожайность и здоровье куста в целом

Что и как обрезать — пошагово:

1.Удалите всё лишнее:

Старые, сухие и явно больные ветви

Те, что растут внутрь куста и мешают проветриванию

2. Укоротите молодые побеги примерно на ⅓ - это поможет им лучше ветвиться и укрепиться.

3. Оставьте 4-5 сильных побегов — оптимально по высоте около 1,5 метра. Остальное — в расход.

4. Используйте острый, чистый секатор. Затупившийся инструмент может повредить кору и оставить "рваные" срезы, что делает куст уязвимым для инфекций.

После обрезки — не забудьте: