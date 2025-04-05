Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию

Апрель — идеальный месяц для того, чтобы обновить кусты смородины после зимы. Почва уже прогрета, угроза сильных заморозков ушла, и растение окончательно "просыпается". Если всё сделать правильно сейчас — летом смородина отблагодарит богатым и сладким урожаем.
Обрезка — это не просто "стрижка".
Это способ:
Освободить куст от старых, сухих и слабых ветвей
Улучшить освещение внутри кроны
Направить питание к здоровым и перспективным побегам
Стимулировать рост новых, сильных веток
Повысить урожайность и здоровье куста в целом
1.Удалите всё лишнее:
Те, что растут внутрь куста и мешают проветриванию
2. Укоротите молодые побеги примерно на ⅓ - это поможет им лучше ветвиться и укрепиться.
3. Оставьте 4-5 сильных побегов — оптимально по высоте около 1,5 метра. Остальное — в расход.
4. Используйте острый, чистый секатор. Затупившийся инструмент может повредить кору и оставить "рваные" срезы, что делает куст уязвимым для инфекций.
Подкормить куст фосфорно-калийными удобрениями
Замульчировать почву вокруг для удержания влаги и защиты корней
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