Таиланд ужесточает въезд: туристам придётся оформлять цифровую карту заранее

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 мая 2025 года Таиланд вводит новые правила для всех иностранных туристов. Теперь, чтобы попасть в страну, потребуется заранее — не позднее чем за 72 часа до прибытия — заполнить Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Это нововведение официально подтвердило Иммиграционное бюро Таиланда.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Maramzin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аллея с памятниками дням недели Тайланд Паттаяй фото 3

TDAC заменит привычную бумажную форму TM6 и станет обязательной для всех иностранных граждан, вне зависимости от того, нужна ли им виза. Новое правило распространяется на путешественников, въезжающих в страну через все виды транспорта — воздушный, морской и наземный. Подать цифровую карту можно будет онлайн на официальном сайте.

Есть только два исключения. Первое — пассажиры, которые находятся в транзите и не проходят паспортный контроль. Второе — владельцы специальных пограничных пропусков («Border Pass»), позволяющих пересекать определённые участки границы.

Реформа — часть масштабной программы цифровизации пограничных процедур. Она направлена на ускорение прохождения контроля и повышение безопасности. Таиланд не одинок в этом шаге — схожие системы уже действуют в таких странах, как Камбоджа, Малайзия, Куба, а совсем недавно — и в Южной Корее.

Одновременно с этим власти Таиланда рассматривают возможность пересмотра сроков безвизового пребывания. Сейчас туристы из 93 стран могут находиться в стране до 60 дней, но планируется сократить этот срок до 30. Пока это лишь инициатива, окончательное решение ещё не принято, но обсуждение уже идёт на уровне правительства.

Таиланд, оставаясь одним из самых популярных направлений в Юго-Восточной Азии, старается идти в ногу с цифровыми трендами и делает ставку на упрощение формальностей — но не за счёт контроля.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

