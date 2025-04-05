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Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы ваши ресницы стали по-настоящему выразительными, нужно знать несколько секретов правильного нанесения туши. Эти советы сделают взгляд более глубоким и загадочным, а ресницы — длинными и объемными.

Тушь для ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушь для ресниц

1. Выберите ультра-черную тушь

Классическая черная тушь — это маст-хэв в макияже, который подчеркивает все оттенки радужной оболочки. Современные формулы ультра-черного цвета дают еще более интенсивный, почти угольный оттенок, который мгновенно делает взгляд более притягательным. Если у вас светлая кожа и светлые ресницы, лучше выбрать коричневую тушь, которая будет гармонировать с вашим оттенком. А летом можно экспериментировать с яркими оттенками на кончиках ресниц — это добавит изюминки.

2. Используйте грунтовку для ресниц

Если ваши ресницы не отличаются длиной или густотой, праймер станет настоящим спасением. Наносите его перед тушью — он увеличит объем и длину ресниц, а также поможет туши держаться дольше. Выбирайте праймер с укрепляющей формулой, чтобы обеспечить уход и защиту для ваших ресниц.

3. Наносите тушь зигзагообразными движениями

Чтобы добиться идеального разделения ресниц и избежать комков, используйте метод зигзагообразного нанесения. Сдвигайте щеточку от основания ресниц до их кончиков. Это поможет равномерно покрыть каждую ресницу и добавить объем.

4. Наносите тушь слоями

Для максимального объема наносите тушь в несколько слоев. Каждый новый слой усиливает эффект, делая ресницы более густыми и длинными. Используйте тушь с модулируемой текстурой, которая не образует комков при повторном нанесении.

5. Завивайте ресницы бигуди

Если вы хотите, чтобы ваши ресницы оставались идеально изогнутыми в течение всего дня, используйте бигуди. Силиконовые прокладки на головке щипцов помогут избежать ломкости ресниц, а также придадут им красивую форму. Наносить тушь нужно только после того, как ресницы завиты.

6. Для мини-ресниц используйте узкую щеточку

Для того, чтобы идеально прокрасить ресницы в уголках глаз и нижние ресницы, выбирайте тушь с узким кончиком. Это позволит вам аккуратно прокрасить даже самые короткие и тонкие ресницы без риска образования пятен или эффекта "панды".

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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