Жизнь за пределами Земли может быть ближе, чем мы думали

В глубинах созвездия Кита, в 49 световых годах от нас, астрономы обнаружили нечто, что может изменить наш взгляд на поиски внеземной жизни. Экзопланета LHS-1140b, вращающаяся вокруг тусклого красного карлика, стала настоящей сенсацией. И не просто из-за своего внешнего вида.
Эту планету уже прозвали "глазным яблоком". Всё дело в том, что одна её сторона — покрытая толстым слоем льда — навсегда обращена в темноту. А другая, смотрящая прямо на звезду, согревается настолько, что образует жидкий океан диаметром около 4000 км. Именно эта часть создаёт иллюзию гигантского зрачка, неотрывно глядящего в космос.
"Из всех умеренных экзопланет, известных на сегодняшний день, LHS-1140b выглядит как самый перспективный кандидат для обнаружения жидкой воды вне Солнечной системы", — считает астрофизик Шарль Кадье.
Температура на освещённой стороне планеты, как предполагается, может достигать комфортных 20 °C. Этого вполне достаточно для развития морской жизни — по крайней мере, по земным меркам. Но чтобы убедиться в этом, учёным нужно было заглянуть глубже — в атмосферу экзопланеты.
С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" исследователи обнаружили в атмосфере LHS-1140b азот — основной компонент земного воздуха. Это говорит о том, что перед нами не газовый гигант, а скорее планета с вторичной атмосферой, сформировавшейся уже после её появления.
Ранее вычисленная плотность исключила версию, что планета полностью каменистая. А значит, остаётся два варианта: либо мини-Нептун, либо водный мир. И всё указывает именно на второй.
Но есть один нюанс: одна половина планеты вечно заморожена. Только зона, постоянно освещённая звездой, имеет шансы на жидкую воду. В этом "океаническом зрачке" может скрываться целая инопланетная экосистема — уникальная, странная и удивительно возможная.
И это ещё не всё. Учёные уверены: настоящие открытия впереди. Возможно, совсем скоро мы найдём в атмосфере LHS-1140b углекислый газ — важнейший маркер биологической активности.
Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.
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