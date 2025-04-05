Жизнь за пределами Земли может быть ближе, чем мы думали

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В глубинах созвездия Кита, в 49 световых годах от нас, астрономы обнаружили нечто, что может изменить наш взгляд на поиски внеземной жизни. Экзопланета LHS-1140b, вращающаяся вокруг тусклого красного карлика, стала настоящей сенсацией. И не просто из-за своего внешнего вида.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Почему LHS-1140b называют "глазным яблоком"

Эту планету уже прозвали "глазным яблоком". Всё дело в том, что одна её сторона — покрытая толстым слоем льда — навсегда обращена в темноту. А другая, смотрящая прямо на звезду, согревается настолько, что образует жидкий океан диаметром около 4000 км. Именно эта часть создаёт иллюзию гигантского зрачка, неотрывно глядящего в космос.

"Из всех умеренных экзопланет, известных на сегодняшний день, LHS-1140b выглядит как самый перспективный кандидат для обнаружения жидкой воды вне Солнечной системы", — считает астрофизик Шарль Кадье.

Идеальная температура для жизни

Температура на освещённой стороне планеты, как предполагается, может достигать комфортных 20 °C. Этого вполне достаточно для развития морской жизни — по крайней мере, по земным меркам. Но чтобы убедиться в этом, учёным нужно было заглянуть глубже — в атмосферу экзопланеты.

Первые наблюдения телескопа "Джеймс Уэбб"

С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" исследователи обнаружили в атмосфере LHS-1140b азот — основной компонент земного воздуха. Это говорит о том, что перед нами не газовый гигант, а скорее планета с вторичной атмосферой, сформировавшейся уже после её появления.

Водный мир или мини-Нептун

Ранее вычисленная плотность исключила версию, что планета полностью каменистая. А значит, остаётся два варианта: либо мини-Нептун, либо водный мир. И всё указывает именно на второй.

Контраст вечной ночи и вечного дня

Но есть один нюанс: одна половина планеты вечно заморожена. Только зона, постоянно освещённая звездой, имеет шансы на жидкую воду. В этом "океаническом зрачке" может скрываться целая инопланетная экосистема — уникальная, странная и удивительно возможная.

Что дальше

И это ещё не всё. Учёные уверены: настоящие открытия впереди. Возможно, совсем скоро мы найдём в атмосфере LHS-1140b углекислый газ — важнейший маркер биологической активности.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō - "вне", "снаружи"), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

