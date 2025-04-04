Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи

В углу пылится старая покрышка? Не спешите её выбрасывать. Эта, казалось бы, ненужная вещь может стать незаменимой в хозяйстве — от органайзера до детской качалки.
Разрежьте шину пополам по вертикали — и получите два прочных изогнутых крюка. Прикрутите их к стене гаража, и теперь у вас есть удобное место для хранения шлангов, кабелей или велосипеда.
Хотите что-то посложнее? Не режьте покрышку, а набейте её поролоном, обтяните тканью или кожзамом — и получится оригинальный пуф. А если скрутить три шины болтами и сверху закрепить фанерный круг — выйдет прочный инструментальный столик. И это не только красиво, но и функционально.
Разрезайте шину на четыре равные части, прибейте их к доске — получится удобная подставка для хранения лопат, удочек или грабель. А из двух сегментов, соединённых цепью, можно соорудить качалку для детей прямо в гараже. Пока вы в работе — дети играют рядом.
Подвесная клумба? Легко. Насыпьте в целую шину землю, посадите цветы и повесьте на стену. Разрежьте покрышку волной — и прикрутите к забору как мягкий отбойник для защиты кузова авто. А из половины шины с привинченными трубчатыми ножками и сиденьем из фанеры выйдет брутальный табурет.
Три вертикально вкопанных шины, залитых бетоном — готовый столб под навес. Прочно, быстро, бесплатно.
Работайте только в перчатках и очках. Не сжигайте резину — это токсично. Лучше дайте ей вторую жизнь.
Старые покрышки — это не мусор, а настоящая сокровищница идей. Было бы желание, а применений найдётся с десяток.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.