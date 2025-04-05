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Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

2:35
Авто

Надёжность мотора — важный критерий при выборе автомобиля. Сегодня производители часто делают ставку на экономичные двигатели с турбонаддувом, которые выжимают максимум из скромного объёма. Но за мощь приходится платить — такие моторы не всегда долговечны. Однако есть настоящие "долгожители", способные проехать сотни тысяч километров без капремонта. Вот пятёрка таких бензиновых героев.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Renault K4M — мотор-трудяга

Этот 1,6-литровый двигатель выпускался с 1998 по 2021 год. Его ставили на Duster, Logan, Sandero, Megane и даже на Lada Largus. Прост в обслуживании, ест любой бензин, не боится пробега в 500 тысяч км. Главное — следить за ТО.

Volkswagen MPI EA211 — немецкий минимализм

1,6-литровый атмосферник от VW ставился на Polo, Rapid, Octavia. Простой, без турбин и сложных систем. Переваривает 92-й бензин, не греется и спокойно ходит до 400 тысяч км.

Nissan HR16DE — выносливый японец

Появился в 2006 году, ставился на Note, Juke, Tiida, Qashqai. Его мощность — от 94 до 150 л. с. даже с турбиной. Главное — не ездить внатяг. Если не перегружать, доживёт до 400 тысяч.

Peugeot EC5 — француз на удивление стойкий

Этот двигатель на 110-115 л. с. работает с 2010 года. Его ставят на Citroen и Peugeot, он переваривает как 95-й, так и 92-й бензин. Срок службы — 400+ тысяч км при регулярной замене ремня ГРМ.

Honda R18A и R20A — японская классика

Двигатели объёмом 1,8 и 2,0 л, ставившиеся на Accord, CR-V и Civic, заслужили репутацию долгожителей. Они просты, экономичны, и легко ходят более 350 тысяч км без капремонта, если менять масло и расходники вовремя.

Эти моторы не просто выносливы — они стали легендами благодаря простоте конструкции и способности служить десятилетиями. Именно за такую надёжность их ценят на вторичке.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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