Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 ошибки портят все пасхальные яйца — как избежать трещин
Полиняла кофточка? Есть способ вернуть ей прежний цвет — за 10 минут и без химчистки
Обрезка смородины в апреле: как подготовить куст к летнему изобилию
Ресницы, как у богини: ловкие трюки с тушью, о которых вы не знали
Блеск снаружи — боль внутри: чем оборачиваются покупки китайских автомобилей
Дождалась из тюрьмы, а теперь конец? Татьяна Овсиенко сделала горькое признание о своём возлюбленном
Таиланд ужесточает въезд: туристам придётся оформлять цифровую карту заранее
Жизнь за пределами Земли может быть ближе, чем мы думали
Завтракать или нет? Почему утренний прием пищи может стать ключом к здоровью

Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите

2:05
Садоводство

В апреле, когда земля еще не совсем отошла от зимней спячки, есть растения, которые не боятся холода и готовы радовать глаз с самого начала теплых дней. В отличие от капризных петуний, луковичные и некоторые другие цветы идеально подходят для прямого посева в грунт, не требуя особого ухода.

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хризантемы

Главное условие для посадки

Для того чтобы цветы прижились, почва должна прогреться. Это можно ускорить, если полить ее теплой водой и накрыть черной пленкой. Главное — выбрать растения, которые устойчивы к холоду.

Не забывайте, что растения с длинными корнями не любят пересадку, поэтому их лучше сразу сеять в землю.

Что посеять прямо в грунт

  1. Люпин и шалфей — прекрасные многолетники, которые не только радуют глаз, но и отлично подходят для любых клумб.

  2. Гвоздика и тысячелистник декоративный — популярные растения среди дачников, которые легко приживаются.

  3. Космея, календула и однолетние флоксы — на вашем участке они будут радовать все лето.

  4. Настурция и портулак — всем известные однолетники, которые не требуют много внимания.

Необычные и красивы варианты

  1. Декоративный лен — неприхотлив, цветет долго и выглядит красиво.

  2. Георгины однолетние — высеваются в конце апреля и цветут все лето, идеально подходят для вазонов.

  3. Василек однолетний — этот цветок будет радовать глаз до заморозков. Белый, розовый или синий — все сорта неприхотливы.

  4. Душистый табак — не только красивый, но и невероятно ароматный. Его цветы могут быть яркими красными, бордовыми или лимонными.

О том, что стоит помнить

Душистый табак лучше выращивать рассадным способом, а пересаживать только после того, как минуют заморозки. Учитывая, что растения холодостойкие, они легко переносят перепады температуры, но только если это сделано вовремя.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Еда и рецепты
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Последние материалы
Необычное растение для ленивых цветоводов: замиокулькас, который растет сам по себе
Когда похудение — это прогулка: минус 800 ккал без штанг и беговой дорожки
Ваша стиральная машина воняет? Это может быть хуже, чем вы думаете
Коллаген тает на глазах? Спасаем кожу с помощью этих эффективных лайфхаков
Запускаешь двигатель — а убиваешь коробку: весенний прогрев, который делает только хуже
Вам не нужно больше сражаться с мухами! Секрет прост: лавровый лист
Пятизвёздочный ресторан для мышей и крыс: что происходит на улицах второго по величине города Великобритании
Чага и исландский мох: секретные помощники вашего здоровья и иммунитета
Был серьёзный конфликт: Лена Катина прервала молчание о тайной вражде с Юлией Волковой из Тату
Одна банка — и обед готов: суп, который выглядит сложнее, чем есть на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.