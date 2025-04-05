Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите

В апреле, когда земля еще не совсем отошла от зимней спячки, есть растения, которые не боятся холода и готовы радовать глаз с самого начала теплых дней. В отличие от капризных петуний, луковичные и некоторые другие цветы идеально подходят для прямого посева в грунт, не требуя особого ухода.
Для того чтобы цветы прижились, почва должна прогреться. Это можно ускорить, если полить ее теплой водой и накрыть черной пленкой. Главное — выбрать растения, которые устойчивы к холоду.
Не забывайте, что растения с длинными корнями не любят пересадку, поэтому их лучше сразу сеять в землю.
Люпин и шалфей — прекрасные многолетники, которые не только радуют глаз, но и отлично подходят для любых клумб.
Гвоздика и тысячелистник декоративный — популярные растения среди дачников, которые легко приживаются.
Космея, календула и однолетние флоксы — на вашем участке они будут радовать все лето.
Настурция и портулак — всем известные однолетники, которые не требуют много внимания.
Декоративный лен — неприхотлив, цветет долго и выглядит красиво.
Георгины однолетние — высеваются в конце апреля и цветут все лето, идеально подходят для вазонов.
Василек однолетний — этот цветок будет радовать глаз до заморозков. Белый, розовый или синий — все сорта неприхотливы.
Душистый табак — не только красивый, но и невероятно ароматный. Его цветы могут быть яркими красными, бордовыми или лимонными.
Душистый табак лучше выращивать рассадным способом, а пересаживать только после того, как минуют заморозки. Учитывая, что растения холодостойкие, они легко переносят перепады температуры, но только если это сделано вовремя.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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