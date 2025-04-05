Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В апреле, когда земля еще не совсем отошла от зимней спячки, есть растения, которые не боятся холода и готовы радовать глаз с самого начала теплых дней. В отличие от капризных петуний, луковичные и некоторые другие цветы идеально подходят для прямого посева в грунт, не требуя особого ухода.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хризантемы

Главное условие для посадки

Для того чтобы цветы прижились, почва должна прогреться. Это можно ускорить, если полить ее теплой водой и накрыть черной пленкой. Главное — выбрать растения, которые устойчивы к холоду.

Не забывайте, что растения с длинными корнями не любят пересадку, поэтому их лучше сразу сеять в землю.

Что посеять прямо в грунт

Люпин и шалфей — прекрасные многолетники, которые не только радуют глаз, но и отлично подходят для любых клумб. Гвоздика и тысячелистник декоративный — популярные растения среди дачников, которые легко приживаются. Космея, календула и однолетние флоксы — на вашем участке они будут радовать все лето. Настурция и портулак — всем известные однолетники, которые не требуют много внимания.

Необычные и красивы варианты

Декоративный лен — неприхотлив, цветет долго и выглядит красиво. Георгины однолетние — высеваются в конце апреля и цветут все лето, идеально подходят для вазонов. Василек однолетний — этот цветок будет радовать глаз до заморозков. Белый, розовый или синий — все сорта неприхотливы. Душистый табак — не только красивый, но и невероятно ароматный. Его цветы могут быть яркими красными, бордовыми или лимонными.

О том, что стоит помнить

Душистый табак лучше выращивать рассадным способом, а пересаживать только после того, как минуют заморозки. Учитывая, что растения холодостойкие, они легко переносят перепады температуры, но только если это сделано вовремя.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

