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Любовь Степушова

Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть

Экономика » Сырье » Нефть

Страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти, чтобы не потерять рынок в пользу американской сланцевой нефти. Потеря выручки будет недолгой.

Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов

Страны ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть из-за тарифной политики США неожиданно согласовали увеличение добычи в мае на 411 тысяч баррелей в сутки, что оказалось в три раза больше намеченного. Это привело к ещё большему снижению цен.

Ожидалось, что ОПЕК+ должен был увеличить добычу в мае на 135 тысяч баррелей в сутки. Организация сослалась на "сохраняющиеся здоровые рыночные основы и позитивные рыночные перспективы", заявив, что "эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсаций".

Независимый международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов считает, что решение ОПЕК+ принято после заявлений президента Дональда Трампа о наращивании добычи сланцевой нефти в США.

"Это означает, что у кого-то он заберёт рынок, то есть кто-то из поставщиков нефти потеряет часть выручки", — отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Чтобы не допустить этого, страны-производители нефти заявили о том, что они начнут наращивать помесячную добычу:

"Возможно, нефть будет даже торговаться с меньшей прибылью, но они не потеряют рынок".

Эксперт не считает, что потеря выручки будет долгосрочной, потому что низкие цены на нефть "не выгодны никому, и в первую очередь производителям". По его словам, равновесная цена на нефть составляет примерно от 69-68 до 78 долларов за баррель.

"Это те цены, которые удовлетворяют и покупателя, и поставщика. Трамп угрожает всем тарифами, а ОПЕК может отвечать вот так. Поэтому это просто этап переговоров", — сказал Владимир Демидов.

Основатель Continental Resources, лидера сланцевой добычи в США, Гарольд Хэмм, выступая на CERAWeek в Хьюстоне, предупредил, что при цене на нефть около 65 долларов за баррель многие американские месторождения уже находятся в шатком положении.

"Когда вы опускаетесь ниже себестоимости поставок, вы не сможете "бурить, детка, бурить (призыв Трампа)", — сказал Хэмм агентству Bloomberg.

4 апреля цена на нефть марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI снизились до 60,8 доллара за баррель. Западные аналитики объясняют падение котировок ожиданиями мировой рецессии и снижением потребления топлива из-за торговых войн. Так, JPMorgan повысил вероятность рецессии мировой экономики до 60% в этом году по сравнению с предыдущим прогнозом в 40%.

Западные источники в действиях ОПЕК+ видят уверенность в том, что рынок изменится в ближайшие месяцы, исходя из предположения, что спрос на нефть вырастет летом, а тарифные войны будут разрешены в ближайшие месяцы.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (ОПЕК) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть. По состоянию на 1 января 2025 года в состав ОПЕК входят 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. В Опек+ входят Россия и Бразилия.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дональд трамп сланцевая нефть
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