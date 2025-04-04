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Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь

Моя семья » Красота и стиль

Ты можешь скрыть морщины и носить молодёжный макияж, но некоторые детали всё равно выдают твой возраст. Иногда — даже раньше, чем ты ожидаешь. Рассказываем, на какие зоны стоит обратить внимание, чтобы не выглядеть старше, чем ты есть.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

1. Носогубные складки

Появляются первыми — иногда уже после 25. Даже при идеальном макияже они "сдают" возраст лица.

Что поможет:
• биоревитализация,
• биоармирование,
• филлеры с гиалуроновой кислотой при выраженных складках.

2. Тёмные круги под глазами

Тонкая кожа вокруг глаз быстро реагирует на стресс, недосып и возраст. Уставший взгляд визуально добавляет годы.

Что поможет:
• компрессы с зелёным чаем, кубики льда,
• кремы с кофеином и пептидами,
• процедуры: мезотерапия, пилинги, Fraxel, термаж.

3. Неровный тон и пигментация

Тусклая кожа и пятна сигнализируют, что клетки обновляются медленнее.

Что поможет:
• отбеливающие кремы,
• сон и SPF,
• фотоомоложение и лазерные процедуры.

4. Потеря чёткого овала лица

Когда контур "плывёт", это сразу делает лицо уставшим и постаревшим.

Что поможет:
• лицевая гимнастика,
• нитевой лифтинг,
• армирование,
• обследование у эндокринолога — иногда причина в гормонах.

5. Состояние рук

Морщины, вены, пигментные пятна и хрупкие ногти легко выдают возраст даже при идеальном лице.

Что поможет:
• SPF-кремы для рук,
• перчатки для бытовых дел,
• маникюр в нейтральных тонах,
• увлажняющие средства с эффектом лифтинга.

6. Шея

Её часто забывают увлажнять и защищать, и напрасно: морщины и складки на шее старят не хуже морщин вокруг глаз.

Что поможет:
• следить за осанкой,
• плазмолифтинг,
• ультразвуковой лифтинг,
• филлеры.

7. Лишний вес

Избыточные килограммы меняют осанку и черты лица, усиливая эффект старения.

Что поможет:
• правильное питание и физическая активность,
• консультация диетолога,
• поддерживающие процедуры — липолиз, кавитация, озонотерапия.

Уточнения

Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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