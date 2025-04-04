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Чага и исландский мох: секретные помощники вашего здоровья и иммунитета

2:33
Здоровье

Весной наш иммунитет становится более уязвимым, что повышает риск развития различных заболеваний, включая COVID-19. Для укрепления защитных сил организма и профилактики инфекций можно использовать проверенные методы, которые легко применять в домашних условиях. Об этом рассказала Руфия Алиева, провизор и директор компании "Здоровье Health".

Исландский мох
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Исландский мох

Алиева отметила, что существует множество природных средств и фиточаев, способных повысить иммунитет. Одним из самых известных является шиповник. Однако она также рекомендует обратить внимание на менее популярные, но не менее эффективные растения, такие как чага и исландский мох. Эти природные компоненты давно известны своими противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

Чага — это гриб, который растет на березах. Его целебные свойства известны издавна, и современные исследования подтверждают их эффективность, подчёркивает Газета.Ru.

"Что касается исландского мха, он растет только в экологически чистых районах, содержит в себе усниновую кислоту, а его эффективность не раз доказана исследованиями", — сказала Алиева.

Это делает исландский мох мощным иммуномодулятором и противовирусным средством. Он также помогает при кашле и облегчает симптомы бронхита.

Для приготовления настоя из чаги в домашних условиях нужно взять 50 граммов измельченного гриба и залить его 500 мл теплой кипяченой воды. Смесь следует настаивать два дня. Принимать настой рекомендуется за полчаса до еды.

Эксперт советует использовать исландский мох на ранних стадиях простуды, когда он наиболее эффективен. Для приготовления чая нужно заварить одну чайную ложку мха в стакане кипятка (200 мл) и настоять 15 минут. Исландский мох можно заваривать как в воде, так и в горячем молоке с медом.

Однако важно помнить о противопоказаниях. Чагу не рекомендуется принимать во время беременности и лактации, а также при аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка, или при аллергии на березу. Ее также не следует сочетать с антибиотиками, чтобы избежать нагрузки на почки. Исландский мох практически не имеет противопоказаний, но его не стоит употреблять при обострении хронических заболеваний.

Уточнения

Цетра́рия исла́ндская или исла́ндский мох (лат. Cetrária islándica) — вид лишайников, произрастающих в Европе, Азии, Африке и Австралии.

Трутови́к ско́шенный или инонотус ско́шенный (лат. Inonotus obliquus) — вид грибов рода инонотус (Inonotus) отдела базидиомицеты; стерильная (бесплодная) форма гриба (склероций) имеет название ча́га, или берёзовый гриб.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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