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Почему пельмени слипаются: главные ошибки

Эксперты ответили, почему пельмени слипаются

2:52
Еда

Пельмени стали крайне популярным полуфабрикатом среди занятых людей. Когда после работы времени не хватает, достаточно бросить пельмени в кипящую воду, подождать пять минут и насладиться сытным ужином. Однако даже с таким простым блюдом можно допустить ошибки. Давайте рассмотрим, чего стоит избегать.

Эксперты ответили, почему пельмени слипаются
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Использование холодной воды

Пельмени необходимо варить замороженными. Если опустить их в холодную воду, они размокнут и слипнутся. Но и бросать их в бурлящую воду не стоит. Нужно довести жидкость до горячего состояния, а затем опустить в кастрюлю пельмени. Когда вода начнет кипеть, варите на небольшом огне, время от времени помешивая.

Раннее вынимание пельменей из морозильной камеры

При комнатной температуре тесто быстро становится мягким и пельмени слипаются. При попытке их разъединить, полуфабрикаты могут порваться. Не стоит варить пельмени сразу после извлечения из морозилки. Фарш будет выделять сок, и пельмени лопнут. Доставайте их за две минуты до варки, чтобы тесто сохранило эластичность.

Переваривание большого количества пельменей

Если варить слишком много пельменей сразу, они слипнутся и их будет трудно перемешивать. На два литра воды должно приходиться не более полкилограмма пельменей. Они должны свободно плавать, поэтому следите, чтобы жидкость их полностью покрывала. На один литр воды достаточно чайной ложки соли.

Слишком сильный разогрев сковороды

Если бросить замороженные пельмени в раскаленное масло, брызги полетят во все стороны, что может привести к ожогам. Нужно раскалить сковороду и затем убавить огонь, перед тем как выкладывать пельмени.

Частое помешивание при жарке

Не нужно часто мешать пельмени при жарке, это приведет к трещинам. Для получения аппетитной корочки достаточно подождать две минуты. Огонь должен быть средним, а крышкой сковороду накрывать не стоит, иначе блюдо станет мягким из-за конденсата.

Сразу раскладывание по тарелкам

Готовые пельмени нужно откинуть на дуршлаг и подождать, пока стечет вода. Если раскладывать их по тарелкам сразу, сметана скатится с теста. Подсушенные пельмени лучше впитают соус, что сделает блюдо еще вкуснее.

Игнорирование приправ

Добавление двух лавровых листов и нескольких горошин перца улучшит вкус пельменей. Некоторые хозяйки также добавляют разрезанную пополам луковицу для насыщенности.

Теперь вы знаете, каких ошибок следует избегать при приготовлении пельменей. Следуя этим советам, вы получите вкусное и аппетитное блюдо!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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