Делаем почву плодородной без использования навоза

Вот способы как повысить плодородие почвы

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Почва – это основа для здоровых и плодородных растений. Однако не всегда есть возможность использовать навоз для улучшения её качества. Но не отчаивайтесь, есть несколько способов сделать почву плодородной и без использования навоза.

Фото: Own work by M Tullottes is licensed under public domain

1. Компостирование. Одним из наиболее эффективных способов улучшить почву без навоза является компостирование. С помощью этого процесса можно превратить органические отходы, такие как кухонные остатки, листья, срезанные ветки и трава, в питательное вещество для почвы. Компост можно приготовить самостоятельно или купить готовый.

2. Зелёное удобрение. Этот метод заключается в посадке специальных растений, которые улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными веществами. Некоторые из таких растений – клевер, люцерна, горчица, рожь. После их роста растения следует перемолоть и вооружить в почву.

3. Мульчирование. Покрытие почвы мульчей помогает сохранить ее влажность, защищает от сорняков и питает ее органическими веществами. В качестве мульчи можно использовать опавшие листья, солому, торф и другие растительные материалы.

4. Питательные добавки. Если почва испытывает дефицит каких-либо питательных веществ, можно использовать специальные органические или минеральные добавки. Например, микроэлементы, азот, фосфор, калий.

5. Регулярная перекопка. Перекапывание почвы помогает улучшить ее структуру, обеспечить доступ воздуха к корням растений и улучшить дренаж. Этот процесс также способствует разрушению сорняков и повышению уровня плодородия.

Помните: здоровая почва – залог здоровых и урожайных растений. Следуя вышеперечисленным советам, вы сможете сделать почву плодородной даже без использования навоза. Не забывайте также о правильном поливе, уходе за растениями и регулярном обновлении почвы.