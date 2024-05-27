Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты

Кинологи назвали породы собак для жизни в квартире

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Принято считать, что крупные породы не подходят для жизни в квартире. Однако, адаптация собаки к небольшому пространству зависит не только от её размера. Необходимо учитывать темперамент животного, а также его потребности в общении и физической активности.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Эксперты предлагают обзор пяти крупных пород собак, которые отлично подходят для проживания в квартире.

Золотистый ретривер Золотистые ретриверы — умные и общительные собаки родом из Шотландии. Они любят знакомиться с новыми людьми и редко лают, что делает их неподходящими для охраны, но отличными соседями в многоквартирном доме.

Благодаря высокому интеллекту эта порода легко обучаема, а их спокойный темперамент практически исключает проблемы с поведением. Кроме того, как служебные собаки, золотистые ретриверы хорошо адаптируются к разным ситуациям.

Важно помнить, что они активны и энергичны, требуя ежедневных физических нагрузок для поддержания здоровья, поэтому при проживании в квартире обязательны прогулки в парке.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды — гигантские собаки, которые отлично подходят для жизни в квартире. Они хорошо приспосабливаются к небольшим пространствам и аккуратно обращаются с предметами.

Эта порода одна из самых ленивых и малоактивных, не требующих интенсивных физических нагрузок и игр, хотя регулярные упражнения всё же нужны для предотвращения ожирения и других проблем со здоровьем.

Кроме того, ньюфаундленды умны, легко обучаемы и благодаря спокойному и нежному характеру не доставляют много хлопот.

Сенбернар

Сенбернары — крупные собаки, которые при определённых условиях хорошо адаптируются к жизни в квартире, хотя без надлежащей тренировки могут не осознавать свои размеры. Однако обучать их легко: они умны и хорошо поддаются дрессировке.

Несмотря на большой размер, сенбернары умеренно активны и не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках. Обычно они обладают спокойным и ласковым характером, любят общество людей и проявляют невероятное терпение, особенно с детьми.

Немецкий дог

Немецкий дог — одна из самых крупных и благородных пород, которую за милое поведение и дружелюбие называют "нежным великаном".

Собаку необходимо тренировать и социализировать, так как без должного обучения она не осознаёт своих размеров. Тем не менее немецкие доги прекрасно подходят для квартиры.

Они малоактивны, довольствуются одной-двумя короткими прогулками в день, а дома предпочитают отдыхать на диване. Чрезмерные нагрузки могут привести к проблемам с суставами. В целом это умные, преданные и ласковые собаки с уравновешенным характером.

Грейхаунд

Английская борзая, также известная как грейхаунд, — самая быстрая собака в мире, способная развивать скорость свыше 70 километров в час. Несмотря на это, из-за низкой выносливости она не нуждается в интенсивных физических нагрузках и предпочитает отдыхать на диване. Ей достаточно пары коротких прогулок или небольшого забега в парке.

Характер грейхаунда также идеально подходит для жизни в квартире. Это спокойная и тихая собака, которая редко лает и отличается послушным и ласковым нравом, хотя её дрессировка потребует терпения и настойчивости. Кроме того, за короткой шерстью грейхаунда легко ухаживать, так как она мало линяет.