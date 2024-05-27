Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты

Принято считать, что крупные породы не подходят для жизни в квартире. Однако, адаптация собаки к небольшому пространству зависит не только от её размера. Необходимо учитывать темперамент животного, а также его потребности в общении и физической активности.
Эксперты предлагают обзор пяти крупных пород собак, которые отлично подходят для проживания в квартире.
Золотистый ретривер Золотистые ретриверы — умные и общительные собаки родом из Шотландии. Они любят знакомиться с новыми людьми и редко лают, что делает их неподходящими для охраны, но отличными соседями в многоквартирном доме.
Благодаря высокому интеллекту эта порода легко обучаема, а их спокойный темперамент практически исключает проблемы с поведением. Кроме того, как служебные собаки, золотистые ретриверы хорошо адаптируются к разным ситуациям.
Важно помнить, что они активны и энергичны, требуя ежедневных физических нагрузок для поддержания здоровья, поэтому при проживании в квартире обязательны прогулки в парке.
Ньюфаундленд
Ньюфаундленды — гигантские собаки, которые отлично подходят для жизни в квартире. Они хорошо приспосабливаются к небольшим пространствам и аккуратно обращаются с предметами.
Эта порода одна из самых ленивых и малоактивных, не требующих интенсивных физических нагрузок и игр, хотя регулярные упражнения всё же нужны для предотвращения ожирения и других проблем со здоровьем.
Кроме того, ньюфаундленды умны, легко обучаемы и благодаря спокойному и нежному характеру не доставляют много хлопот.
Сенбернар
Сенбернары — крупные собаки, которые при определённых условиях хорошо адаптируются к жизни в квартире, хотя без надлежащей тренировки могут не осознавать свои размеры. Однако обучать их легко: они умны и хорошо поддаются дрессировке.
Несмотря на большой размер, сенбернары умеренно активны и не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках. Обычно они обладают спокойным и ласковым характером, любят общество людей и проявляют невероятное терпение, особенно с детьми.
Немецкий дог
Немецкий дог — одна из самых крупных и благородных пород, которую за милое поведение и дружелюбие называют "нежным великаном".
Собаку необходимо тренировать и социализировать, так как без должного обучения она не осознаёт своих размеров. Тем не менее немецкие доги прекрасно подходят для квартиры.
Они малоактивны, довольствуются одной-двумя короткими прогулками в день, а дома предпочитают отдыхать на диване. Чрезмерные нагрузки могут привести к проблемам с суставами. В целом это умные, преданные и ласковые собаки с уравновешенным характером.
Грейхаунд
Английская борзая, также известная как грейхаунд, — самая быстрая собака в мире, способная развивать скорость свыше 70 километров в час. Несмотря на это, из-за низкой выносливости она не нуждается в интенсивных физических нагрузках и предпочитает отдыхать на диване. Ей достаточно пары коротких прогулок или небольшого забега в парке.
Характер грейхаунда также идеально подходит для жизни в квартире. Это спокойная и тихая собака, которая редко лает и отличается послушным и ласковым нравом, хотя её дрессировка потребует терпения и настойчивости. Кроме того, за короткой шерстью грейхаунда легко ухаживать, так как она мало линяет.
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