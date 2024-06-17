Как сделать компост: избегайте этих ошибок

Правила создания эффективного компоста

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Компост — одно из самых популярных растительных средств. Приготовить удобрение можно самостоятельно.

Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сделать компост

В компост нужно добавить зелёный материал: сорняки, скошенную траву, навоз скота, кожуру фруктов и овощей. Не добавляйте в компост мясные или жировые отходы, а также кошачьи или собачьи фекалии.

Добавьте в компост коричневый материал: опилки, ветки, солому, бумагу. Уравновешивайте соотношение зелёного и коричневого материала — 50/50. Также важно добавлять в компост воду. Это важный элемент для компостной кучи, который ускорит процесс формирования компоста.

Однако влаги не должно быть слишком много, так как это может привести к неприятному запаху и большому количеству вредных бактерий.

Если на улице нет дождя, раз в неделю выливайте в компостную кучу около ведра воды. Также важно регулярно переворачивать компостную кучу. Используйте для этого вилы или лопату. Переворачивайте компост раз в две-три недели.