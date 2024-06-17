Как сделать компост: избегайте этих ошибок

Компост — одно из самых популярных растительных средств. Приготовить удобрение можно самостоятельно.
В компост нужно добавить зелёный материал: сорняки, скошенную траву, навоз скота, кожуру фруктов и овощей. Не добавляйте в компост мясные или жировые отходы, а также кошачьи или собачьи фекалии.
Добавьте в компост коричневый материал: опилки, ветки, солому, бумагу. Уравновешивайте соотношение зелёного и коричневого материала — 50/50. Также важно добавлять в компост воду. Это важный элемент для компостной кучи, который ускорит процесс формирования компоста.
Однако влаги не должно быть слишком много, так как это может привести к неприятному запаху и большому количеству вредных бактерий.
Если на улице нет дождя, раз в неделю выливайте в компостную кучу около ведра воды. Также важно регулярно переворачивать компостную кучу. Используйте для этого вилы или лопату. Переворачивайте компост раз в две-три недели.
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