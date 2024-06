Александра Трусова согласилась стать женой фигуриста Макара Игнатова

19-летняя фигуристка Александра Трусова, выступавшая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и имеющая призовые места на чемпионатах мира и Европы, а также титул чемпионки России, согласилась выйти замуж за своего коллегу по фигурному катанию — Макара Игнатова.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication