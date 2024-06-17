Александра Трусова согласилась стать женой фигуриста Макара Игнатова

19-летняя фигуристка Александра Трусова, выступавшая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и имеющая призовые места на чемпионатах мира и Европы, а также титул чемпионки России, согласилась выйти замуж за своего коллегу по фигурному катанию — Макара Игнатова.
Сам Игнатов поделился этой радостной новостью в своём Телеграм-канале, опубликовав фотографию с Александрой, на руке которой красуется обручальное кольцо.
"Она сказала "ДА!" — написал Игнатов.
Ранее Трусова была в отношениях с фигуристом Марком Кондратюком, олимпийским чемпионом, с которым спортсменка рассталась не по своей инициативе, и потом болезненно переживала этот разрыв.
Трусова последний раз официально выступала на одном из этапов российской серии Гран-при в сезоне 2022/2023. После этого фигуристка не участвовала в соревнованиях, а принимала участие только в нескольких ледовых шоу.
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