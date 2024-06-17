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Александра Трусова согласилась стать женой фигуриста Макара Игнатова

Фигурист Игнатов сообщил, что Трусова согласилась выйти за него замуж

Спорт

19-летняя фигуристка Александра Трусова, выступавшая на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и имеющая призовые места на чемпионатах мира и Европы, а также титул чемпионки России, согласилась выйти замуж за своего коллегу по фигурному катанию — Макара Игнатова.

Фигурист Игнатов сообщил, что Трусова согласилась выйти за него замуж
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сам Игнатов поделился этой радостной новостью в своём Телеграм-канале, опубликовав фотографию с Александрой, на руке которой красуется обручальное кольцо.

"Она сказала "ДА!" — написал Игнатов.

Ранее Трусова была в отношениях с фигуристом Марком Кондратюком, олимпийским чемпионом, с которым спортсменка рассталась не по своей инициативе, и потом болезненно переживала этот разрыв.

Трусова последний раз официально выступала на одном из этапов российской серии Гран-при в сезоне 2022/2023. После этого фигуристка не участвовала в соревнованиях, а принимала участие только в нескольких ледовых шоу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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