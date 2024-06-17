Ученые отправят на орбиту Земли "искусственную звезду" с лазерными излучателями

NASA: спутник-имитацию звезды для калибровки телескопов запустят в 2029 году

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о планах вывести на орбиту небольшой спутник, имитирующий звезду. Устройство, которое поможет калибровать телескопы в земных обсерваториях, было анонсировано на официальном сайте агентства.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Как уточнили в NASA, спутник, получивший название "Ландольт", будет размещён на околоземной орбите на высоте 35,4 тысячи километров. Такая дистанция позволит устройству больше напоминать звезду для наблюдателей с Земли.

После достижения орбиты "Ландольт" направит восемь бортовых лазеров на наземные телескопы. Анализируя, какая часть излучения лазеров поглощается атмосферой Земли, астрономы смогут сравнить эти данные со светом 60 реальных звезд и определить их истинную яркость.

Миссия названа в честь астронома Арло Ландольта, внёсшего значительный вклад в изучение фотометрических свойств звёзд. Его работы до сих пор используются в науке.

Улучшение каталогов светимости звёзд повысит точность измерений их размеров, возраста и других характеристик. Это, в свою очередь, позволит более точно настроить другие измерения, зависящие от яркости и расстояний.

Например, такие исследования помогут точнее определить возраст Вселенной и скорость её расширения, как отметили в NASA. Астрономы также смогут лучше оценить количество энергии, излучаемой звёздами, что может способствовать поиску экзопланет с потенциально благоприятными условиями для жизни.

До недавнего времени исследователи космоса полагались на звёзды с постоянной светимостью, называемые "стандартными свечами". Яркость и расстояние до этих объектов использовались для измерения дистанций между Землёй и другими галактиками. Однако позже выяснилось, что многие из этих расчётов были ошибочными из-за неправильной оценки светимости "стандартных свечей".

"Когда мы смотрим на звезду в телескоп, никто не может точно сказать, с какой скоростью исходят от неё фотоны или насколько яркой она является. Теперь мы сможем измерять поток фотонов с точностью до 0,25%", — объяснил ведущий исследователь миссии "Ландольт" Питер Плавчан.