Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.
Считается, что это может сократить срок службы системы кондиционирования и вызвать другие проблемы.
Что может произойти, если не соблюдать эту рекомендацию, и как поступать правильно.
Например, может снизиться эффективность охлаждения салона, и вскоре может появиться запах сырости при работе кондиционера.
Это происходит из-за перепадов температуры, что приводит к образованию конденсата. Со временем в системе может появиться плесень, грибок и другие вредные микроорганизмы.
Чтобы этого избежать, необходимо заранее выключать систему охлаждения воздуха в салоне.
Если выровнять температуру внутри воздуховодов и снаружи за 2-3 минуты до остановки двигателя, проблем с конденсатом не возникнет. Избавиться от конденсата и патогенов в системе можно только с помощью очистки химическими средствами.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.