Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Считается, что это может сократить срок службы системы кондиционирования и вызвать другие проблемы.

Что может произойти, если не соблюдать эту рекомендацию, и как поступать правильно.

Например, может снизиться эффективность охлаждения салона, и вскоре может появиться запах сырости при работе кондиционера.

Это происходит из-за перепадов температуры, что приводит к образованию конденсата. Со временем в системе может появиться плесень, грибок и другие вредные микроорганизмы.

Чтобы этого избежать, необходимо заранее выключать систему охлаждения воздуха в салоне.

Если выровнять температуру внутри воздуховодов и снаружи за 2-3 минуты до остановки двигателя, проблем с конденсатом не возникнет. Избавиться от конденсата и патогенов в системе можно только с помощью очистки химическими средствами.