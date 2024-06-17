Езда без ОСАГО: законно ли это, и какими последствиями грозит отсутствие "атвогражданки"

За отсутствие ОСАГО водителю грозит штраф от 500 до 800 рублей

2:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Езда без полиса ОСАГО может иметь серьезные последствия для водителей. Банки.ру рассказали, чем грозит отсутствие "автогражданки".

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Штрафы за езду без ОСАГО

Если при проверке документов у водителя не окажется полиса ОСАГО, штраф составит от 500 до 800 рублей. Если у водителя есть ОСАГО, но он не может его предъявить (например, из-за технических проблем) или если водитель не вписан в полис, наказание будет менее строгим.

За полное отсутствие ОСАГО придется заплатить максимальный штраф — 800 рублей. Это же наказание предусмотрено, если водитель не продлил старый полис вовремя. Понятие просроченного ОСАГО не существует, поэтому истекший полис считается отсутствующим.

При использовании поддельного ОСАГО наказание может быть гораздо строже, вплоть до уголовной ответственности.

Важно помнить, что штраф за отсутствие ОСАГО будет выписан каждый раз при проверке документов, даже если водителя останавливают несколько раз в день.

Компенсация ущерба в случае ДТП

Штраф за отсутствие ОСАГО — это далеко не самая большая финансовая проблема. Если водитель без полиса ОСАГО станет виновником ДТП, ему придется компенсировать ущерб пострадавшей стороне из собственного кармана. ОСАГО покрывает расходы на ремонт пострадавшего автомобиля до 400 тысяч рублей. Дополнительно можно оформить полис ДСАГО, который расширяет лимит покрытия ущерба.

Помимо ущерба автомобилю, ОСАГО компенсирует вред имуществу пострадавшей стороны. Например, если во время аварии разбился телефон водителя пострадавшего авто, по ОСАГО виновника можно получить компенсацию и за него.

Компенсация вреда жизни и здоровью

Полис ОСАГО также компенсирует вред жизни и здоровью всех участников аварии, кроме водителя-виновника. Лимит покрытия составляет 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего, включая пассажиров автомобиля виновника. Без полиса ОСАГО все эти расходы водитель вынужден будет покрывать из своего кармана.

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