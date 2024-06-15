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Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями

Чем подкормить цветы в июне?

1:08
Садоводство » Советы

Подкормка цветочных культур важна для их здоровья и развития. Недостаток питательных веществ может негативно сказаться на их состоянии, в то время как избыток также может быть вреден.

Чем подкормить цветы в июне?
Фото: commons.wikimedia.org by אריאל פלמון Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Уход за цветами включает в себя проведение подкормок, особенно в июне. Однолетние цветы требуют подкармливания во время формирования соцветий, а многолетники нуждаются в двух подкормках — до начала цветения и после него. Это помогает им развиться и подготовиться к следующему сезону.

Подкормка цветочных культур в июне может быть выполнена с использованием органических и минеральных удобрений. Например, для роз и многих других многолетников рекомендуется использовать удобрение с фосфором и калием. Раствор готовят, смешав сульфат калия и суперфосфат в ведре воды.

Для более слабых многолетних цветов можно использовать другой состав удобрения, включающий коровяк, аммиачную селитру, древесную золу, суперфосфат и калийную соль, разведенные в воде.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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