Саммит "большой семёрки" накрыла зловещая тень монстра Трампа

Сборище "хромых уток" на саммите G7 продемонстрировало свою живучесть

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Саммит "большой семёрки" напоминал не встречу лидеров, решающих судьбы мира, а скорее сборище "хромых уток", желающих продемонстрировать свою живучесть и причастность к делам мира.

Фото: g7italy.it by Italian G7 Presidency is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Italy

В преддверии саммита многие задавали себе вопрос: а способна ли эта влиятельная международная платформа принять на этот раз сколько-нибудь адекватные и, главное, реализуемые решения, ведь более чем половина её представителей (Байден, Шольц, Макрон, Сунак) — "хромые утки".

Хотя, возможно, это положение и позволяет "уткам" хорохориться, говорить о войне и о том, какие они сильные и страшные. Чувствовалось, что заявление каждого предназначалось в основном для собственной прессы, а не мировых СМИ. Ведь для большей части из них сейчас главнее то, что о них говорят в собственной стране, чем-то, что о них думают в ЕС или в мире.

Единственной, кто чувствовал себя уверенно, была хозяйка бала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ведь почти все участники саммита приехали на форум "ранеными политиками", как их назвала The New York Times, политиками, подвергшимися осаде в своих странах.

Так, британского премьера Риши Сунака через три недели ждут парламентские выборы, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти. И этот саммит G7 и тур за рубеж в качестве британского лидера, скорее всего, будут лебединой песней премьера.

У президента Франции Эмманюэля Макрона хаос и неразбериха в стране. Даже его ближайшие советники не понимают, с какого перепуга он созвал досрочные выборы в Национальное собрание, хотя мог бы этого и не делать. Да, его партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, уступив ультраправым, но теперь может потерять и больше.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже успел всё проиграть, его партия вылетела из лидеров, "принимающих решения", после того как стала третьей (после христианских демократов и ультраправой "Альтернативой для Германии") на выборах с унизительно малым числом голосов.

У президента США Джозефа Байдена все проблемы с перевыборами ещё впереди, но в США с каждой неделей становится всё более ожесточённой его схватка с Дональдом Трампом. Плюс ко всему Байден-младший был признан на суде виновным. Оказалось, что он так спешил обзавестись оружием, правда не понятно для чего, что соврал о своей наркозависимости. В итоге Хантера Байдена может ждать 25-летний тюремный срок. А Байден-старший в разгар выборов был вынужден заявить, что он не собирается, используя свою президентскую власть, прощать сына.

Естественно, мысли каждого сейчас очень далеки от саммита, но форма обязывает, а общий враг объединяет, поэтому показали все себя вполне боевитыми и для начала порешали с деньгами. Ведь все понимают, что когда война закончится, кому-то придётся за всё платить. С Украины они ещё продолжают доить, там на днях объявлена очередная приватизация госпредприятий, но этого явно мало. А тут под ногами лежит почти 300 млрд российских денег, которые надо правильно освоить и при этом не спугнуть арабских вкладчиков, держащих деньги в ЕС. Все были единодушны в том, что Москва должна возместить Киеву ущерб в размере 486 млрд долларов.

Но решить — это ещё не значит всё сделать. При том что на фоне "общего врага" России есть и "общая проблема" — возможная победа в США Дональда Трампа, который с присущим ему авантюризмом может похоронить все достигнутые на форуме договорённости.

Сегодня страшная тень монстра Трампа нависает над всей Европой и доводит всех участников саммита до нервного тика. Все прекрасно понимают, что на следующем саммите может быть совершенно другая ситуация и совершенно новая картина мира. И всё, о чём сегодня договорились "хромые утки", может быть в одночасье перечёркнуто одним заявлением Трампа о новом пути Америки.

В связи с чем все их решения, как о "приватизации" доходов от замороженных российских денег для финансирования Украины, так и о десятилетнем соглашении, достигнутом между Байденом и Зеленским по безопасности Украины, могут быть перечёркнуты Трампом в случае его победы на выборах. Маловероятно, что в ближайшей перспективе соглашение, достигнутое между Байденом и Зеленским, будет ратифицировано конгрессом, и это может дать Трампу легальную возможность отказаться от этих договорённостей.

Тем более, что о реальных планах Трампа в отношении Украины можно только догадываться. Никто не понял, что он имел в виду, говоря о том, что в состоянии закончить войну между Россией и Украиной "в течение 24 часов". Известно, что он постоянно настаивает на увеличении расходов стран Европы на помощь Украине. В то же время он не возражал против выделения конгрессом пакета Киеву в размере 61 млрд долларов, но только в качестве кредита.

При этом Трамп всё время возвращается к теме Украины, но совсем не в благоприятном для Зеленского виде. Так, выступая на предвыборном мероприятии, экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал масштабы поддержки Украины, заявив, что в случае победы "решит вопрос" с этим.

Трамп продолжил, что ему "нравится Зеленский" из-за того, как он поступил во время скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после этого снова повторил первый тезис.

"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 млрд. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо ещё 60 млрд. И это никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим ещё до того, как зайду в Белый дом как президент. Ещё будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", — заявил Дональд Трамп.

Много чего может измениться в Европе в ближайшее время и на фоне победы ультраправых в Европарламенте. Пока же никто не может предположить, кто ещё по примеру Польши или Венгрии встанет в ряды защитников своей национальной идентичности и будет заявлять, что внутренние законы страны превалируют над европейскими, а ведь это основа, которая позволяет ЕС держать всех в узде.

Так что всё, что сегодня принимается в Европе, в том числе и "формула мира", даже несмотря на все обтекаемые и ни к чему не обязывающие формулировки, фактически переписанные из устава ООН о правах, может остаться лишь красивыми словами. Потому что всё в этом мире меняется: и политики, и мир, и, главное, отношение всех к развитию этого мира, с учётом собственных порой даже национальных, если не сказать, националистических, интересов.