Признаки того, что вам пора отдохнуть от тренировок

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Фитнес-эксперт рассказал о признаках, которые говорят о том, что от тренировок надо отдохнуть.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Независимо от того, профессиональный ли вы спортсмен или любитель, дни отдыха должны быть такой же важной частью вашего тренировочного плана, как и дни физической активности.

Только в таком случае ваши мышцы смогут восстоновиться и устойчиво расти, пишет "Чемпионат".

Признаки того, что вам следует сделать перерыв:боль в мышцах, особенно если она сильная и длится больше нескольких дней; вам не хочется тренироваться;

симптомы простуды; мышечные судороги; несложные упражнения кажутся вам трудными; вы не можете и дня без тренировки — это может указывать на спортивную зависимость.