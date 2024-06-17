Признаки того, что вам пора отдохнуть от тренировок

Фитнес-эксперт рассказал о признаках, которые говорят о том, что от тренировок надо отдохнуть.
Независимо от того, профессиональный ли вы спортсмен или любитель, дни отдыха должны быть такой же важной частью вашего тренировочного плана, как и дни физической активности.
Только в таком случае ваши мышцы смогут восстоновиться и устойчиво расти, пишет "Чемпионат".
Признаки того, что вам следует сделать перерыв:боль в мышцах, особенно если она сильная и длится больше нескольких дней; вам не хочется тренироваться;
симптомы простуды; мышечные судороги; несложные упражнения кажутся вам трудными; вы не можете и дня без тренировки — это может указывать на спортивную зависимость.
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