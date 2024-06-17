Как успокоить плачущего ребенка в самолете: рекомендации от пилота

Пилот раскрыл, как успокоить плачущего младенца в самолете

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Плачущий младенец в самолете — кошмар не только для его родителей, но и для всех пассажиров. В своем личном блоге пилот из Сиднея Джимми Николсон поделился советом, как справиться с этой ситуацией. Он рассказал, что "опросил множество мам", чтобы найти действительно эффективное решение.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under public domain

Известно, что взрослые используют жевательные резинки или конфеты, чтобы уменьшить боль из-за изменения атмосферного давления, но для маленьких детей этот метод не подходит.

Чтобы помочь ребенку перестать плакать из-за дискомфорта в ушах, Николсон рекомендует кормить его грудью во время взлета и посадки.

"Это действительно работает. Сосательные и глотательные движения помогают нормализовать давление в ушах и носовых пазухах", — отметил пилот.

Более опытные путешественники также предложили простой альтернативный вариант — использовать бутылочку с водой.