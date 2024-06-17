Врач поделилась рекомендациями по оказанию помощи при отравлении грибами

Опасность для человека могут представлять как ядовитые, так и съедобные грибы, если их неправильно собирают или обрабатывают. Они легко впитывают токсины и тяжёлые металлы из почвы вокруг автотрасс и других экологически неблагополучных мест, как предупреждает гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает Газета. Ru.
Отравление грибами может быть жизненно опасным. Первые симптомы часто включают резкие боли в животе, рвоту, головную боль, потливость и судороги, которые появляются через несколько часов после еды. При малейших подозрениях следует немедленно вызвать скорую помощь.
"Токсины, которые содержатся в грибах, могут стать причиной почечной, печёночной, дыхательной недостаточности и гибели. До приезда врачей можно дать пострадавшему выпить два-три стакана воды комнатной температуры и вызвать рвоту, чтобы промыть желудок", — поделилась врач.
Важно также правильно обрабатывать грибы. Не стоит мыть их сразу после возвращения из леса. Сначала нужно быстро почистить грибы, удалив червивые и потемневшие участки ножом, а затем отварить их в кипятке в течение 15-30 минут.
"Только после этого их можно подвергать дальнейшей обработке — мариновать, замораживать, жарить и так далее", — подытожила Екатерина Кашух.
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