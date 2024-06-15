Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере

Шаман получил премию "Новая легенда" и анонсировал участие в опере "Князь Владимир"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец SHAMAN стал главной звездой премии телеканала МУЗ-ТВ, получив награду "Новая легенда" и выступив с хитом "Я русский", поднявшись на платформе над зрительным залом.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Ярослав Дронов, настоящее имя артиста, поделился своими взглядами на поющих блогеров и самоцензуру, а также обсудил дресс-код для артистов. Во время мероприятия Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев анонсировали премьеру оперы "Князь Владимир", в которой SHAMAN исполнит главную роль.

Опера, написанная Матвиенко за десять лет, будет представлена в Кремле 6 февраля. SHAMAN отметил, что для него это большая честь и возможность работать с авторитетными людьми в музыкальной индустрии.