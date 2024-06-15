Певец SHAMAN стал главной звездой премии телеканала МУЗ-ТВ, получив награду "Новая легенда" и выступив с хитом "Я русский", поднявшись на платформе над зрительным залом.
Ярослав Дронов, настоящее имя артиста, поделился своими взглядами на поющих блогеров и самоцензуру, а также обсудил дресс-код для артистов. Во время мероприятия Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев анонсировали премьеру оперы "Князь Владимир", в которой SHAMAN исполнит главную роль.
Опера, написанная Матвиенко за десять лет, будет представлена в Кремле 6 февраля. SHAMAN отметил, что для него это большая честь и возможность работать с авторитетными людьми в музыкальной индустрии.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.