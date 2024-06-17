Это самая умная собака в мире: вы будете в шоке

В США скончалась бордер-колли по кличке Чейзер, которую многие считали самой умной собакой в мире.
Чейзер жила с хозяином в штате Южная Каролина и умерла естественной смертью.
Собака Чейзер была известна по всему миру благодаря своей способности распознавать более 1 000 слов человеческой речи. Это стало возможным благодаря особой системе дрессировки.
Ее хозяин, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику обучения, используя мягкие игрушки, шары, фрисби и другие пластмассовые предметы. Он относился к Чейзер как к ребёнку.
В результате такой дрессировки Чейзер выучила 1 022 слова. По словам Джона Пилли, она могла различать не только простые существительные, но и имена собственные и нарицательные.
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