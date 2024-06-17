Это самая умная собака в мире: вы будете в шоке

Названа самая умная собака в мире

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В США скончалась бордер-колли по кличке Чейзер, которую многие считали самой умной собакой в мире.

Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Чейзер жила с хозяином в штате Южная Каролина и умерла естественной смертью.

Собака Чейзер была известна по всему миру благодаря своей способности распознавать более 1 000 слов человеческой речи. Это стало возможным благодаря особой системе дрессировки.

Ее хозяин, бывший психиатр Джон Пилли, разработал уникальную методику обучения, используя мягкие игрушки, шары, фрисби и другие пластмассовые предметы. Он относился к Чейзер как к ребёнку.

В результате такой дрессировки Чейзер выучила 1 022 слова. По словам Джона Пилли, она могла различать не только простые существительные, но и имена собственные и нарицательные.