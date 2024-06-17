Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз

Как победить колорадского жука?

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Колорадский жук — коварный враг, который может быстро уничтожить ваш урожай картофеля. Борьба с ним требует комплексного подхода, основанного на чередовании различных методов.

Фото: commons.wikimedia.org by Adámozphoto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему важно использовать разные способы?

• Колорадские жуки быстро адаптируются. Они привыкают к ядам и становятся устойчивыми к ним.

• У них развивается иммунитет. Постоянное использование одного метода неэффективно.

Вот два проверенных метода борьбы с колорадским жуком:

1. Горчица — натуральный репеллент:

• Посев. Высевайте горчицу в междурядьях картофеля и заделывайте ростки в землю перед цветением.

• Настой:

* Смешайте 100 г сухой горчицы, 10 л тёплой воды и 100 мл 9% уксуса.

* Настаивайте 3 часа, периодически перемешивая.

* Поливайте картофель из расчета 10 л на 5 кв. м.

2. Другие методы:

• Ручной сбор. Регулярно собирайте жуков и личинок с растений.

• Народные средства. Используйте настой чеснока, табака, полыни или древесной золы.

• Биологические препараты. Приобретите в магазине средства на основе бактерий, которые уничтожают вредителей.

Советы:

• Чередуйте методы. Используйте разные методы борьбы с колорадским жуком, чтобы не дать ему привыкнуть к одному способу.

• Проводите профилактические меры. Удаляйте сорняки, своевременно пропалывайте картофель, чтобы создать неблагоприятные условия для размножения жуков.