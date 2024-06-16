Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием

Об этой подкормке мало кто знает. Она широко применяется на фермах и рекомендуется агрономами. Это естественный стимулятор роста и развития огурцов, который активизирует процесс плодоношения и позволяет огурцам плодоносить до самых холодов.
Одного раза подкормки достаточно, чтобы получить рекордный урожаё. Она оказывает влияние прямо на центр плодоношения, стимулируя рост и насыщение плодов.
Для приготовления раствора на ведро воды по 10 литров возьмите одну столовую ложку желатина, тщательно размешайте и сразу же поливайте по литру на куст. Кроме того, обработайте каждый лист. После подкормки продолжайте поливать огурцы в обычном режиме. Уже на следующий день вы заметите, как огурцы станут крепче, мощнее и начнут обильно плодоносить.
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