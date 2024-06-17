Румыния разгромила сборную Украины на Евро-2024

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Украина уступила Румынии в матче Евро со счётом 3-0

0:45
Спорт

Игра в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, где встретились Украина с Румынией, закончился. Победу со счётом 3-0 одержала Румыния.

Украина уступила Румынии в матче Евро со счётом 3-0
Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Матч прошел на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене. Начался он в 16:00 по московскому времени. 

На 29-й минуте Николае Станчу забил первый гол в украинские ворота. На 53-й минуте Рэзван Марин удвоил преимущество румын в счёте. Через четыре минуты Денис Дрэгуш забил третий мяч в сетку, пишет "Чемпионат".

Ранее футбольным фанатам запретили приность в фан-зону российскую символику на матчах Евро.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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