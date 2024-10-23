В рамках встречи на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин подтвердил статус России как стабильного поставщика энергоресурсов для Турции и обозначил перспективы дальнейшего развития энергетического сотрудничества между странами.
Согласно представленным данным, в прошедшем году через магистральные газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" было транспортировано 20,5 миллиардов кубометров природного газа, что демонстрирует высокую эффективность существующей инфраструктуры.
Особое внимание российский лидер уделил совместному проекту по созданию международного газового хаба на территории Турции. По его оценке, реализация данной инициативы существенно повысит энергетическую безопасность всего региона, прежде всего благодаря внедрению более эффективных механизмов формирования цен на энергоносители.
Развитие этого стратегического проекта подтверждает намерение обеих стран укреплять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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