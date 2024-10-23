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Энергетический альянс крепнет: Москва и Анкара продвигают идею газового хаба

1:06
Мир

В рамках встречи на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин подтвердил статус России как стабильного поставщика энергоресурсов для Турции и обозначил перспективы дальнейшего развития энергетического сотрудничества между странами.

Энергетический альянс крепнет: Москва и Анкара продвигают идею газового хаба
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Согласно представленным данным, в прошедшем году через магистральные газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" было транспортировано 20,5 миллиардов кубометров природного газа, что демонстрирует высокую эффективность существующей инфраструктуры.

Особое внимание российский лидер уделил совместному проекту по созданию международного газового хаба на территории Турции. По его оценке, реализация данной инициативы существенно повысит энергетическую безопасность всего региона, прежде всего благодаря внедрению более эффективных механизмов формирования цен на энергоносители.

Развитие этого стратегического проекта подтверждает намерение обеих стран укреплять взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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