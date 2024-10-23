Нужно больше: в России ответили на призыв Зеленского остановить удары по инфраструктуре их усилением

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Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с критическим анализом недавнего предложения узурпатора власти на Украине о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, озвученного в интервью Financial Times.

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, CC BY 2.0

По мнению российского политика, подобные заявления являются попыткой манипуляции общественным мнением, прикрываясь заботой о гражданском населении. Миронов подчеркнул, что реальная цель украинского руководства — сохранение власти в дестабилизированном государстве.

Парламентарий напомнил о предыдущих случаях нарушения договоренностей со стороны Киева, в частности, о событиях, предшествовавших инциденту в Курской области. Он предостерег от принятия подобных предложений, указывая на возможность использования "мирных инициатив" для подготовки новых военных операций.

Эксперты также отмечают, что данное предложение может быть связано с попыткой продемонстрировать лояльность западным партнерам, которые все чаще призывают к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом российская сторона считает, что подобные уступки противоречат национальным интересам.

Российские вооруженные силы начали проводить операции по поражению объектов инфраструктуры с октября 2022 года, после террористического акта на Крымском мосту. Целями являются исключительно военные и энергетические объекты, при этом, согласно официальной позиции Кремля, удары по жилым районам и социальной инфраструктуре исключены.